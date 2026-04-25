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Hindi Newsक्रिकेटT20I मैच में 6 गेंद पर जड़ दिए 39 रन, युवराज सिंह और दीपेंद्र सिंह ऐरी से भी खूंखार है ये बल्लेबाज

T20I मैच में 6 गेंद पर जड़ दिए 39 रन, युवराज सिंह और दीपेंद्र सिंह ऐरी से भी खूंखार है ये बल्लेबाज

दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा भी है, जिसके नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंद पर 39 रन बनाने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. 6 गेंद पर 39 रन बनाने के बारे में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जो लगभग असंभव के बराबर है, लेकिन दुनिया का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 25, 2026, 11:29 AM IST
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T20I मैच में 6 गेंद पर जड़ दिए 39 रन, युवराज सिंह और दीपेंद्र सिंह ऐरी से भी खूंखार है ये बल्लेबाज

दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा भी है, जिसके नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंद पर 39 रन बनाने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. 6 गेंद पर 39 रन बनाने के बारे में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जो लगभग असंभव के बराबर है, लेकिन दुनिया का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जिसने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह जैसा तूफानी बल्लेबाज भी 6 गेंद पर 39 रन बनाने का कमाल नहीं कर पाया है, जिसने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए थे.

दुनिया में सिर्फ इस बल्लेबाज ने बनाए हैं 6 गेंद पर 39 रन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक बल्लेबाज ने 6 गेंद पर 39 रन बनाने का करिश्मा किया है. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि समोआ के विस्फोटक बल्लेबाज डेरियस विसर हैं. समोआ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेरियस विसर ने अगस्त 2024 को वानूआतू के खिलाफ एपिया में खेले गए एक T20I मैच में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. वानूआतू के गेंदबाज नलिन निपिको के एक ओवर में 39 रन बटोर लिए थे. डेरियस विसर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

T20I में इस रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े से बड़े विस्फोटक बल्लेबाज भी 6 गेंद पर 39 रन बनाने का कमाल नहीं कर पाए हैं. डेरियस विसर की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी करने का अंदाज अलग ही था. 20 अगस्त 2024 को समोआ के खिलाफ एपिया में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच में वानूआतू के पार्ट टाइम गेंदबाज नलिन निपिको ने डेरियस विसर के सामने उस ओवर में 3 नो बॉल फेंकी और 6 लीगल गेंद डाली. नियमों के अनुसार नो बॉल को ओवर में नहीं गिना जाता और उस पर एक अतिरिक्त रन मिलता है. साथ ही बल्लेबाज को फ्री हिट भी मिलती है. डेरियस विसर ने इस ओवर में 6 छक्के लगाए, और 3 एक्स्ट्रा रन नो बॉल के मिल गए. डेरियस विसर ने इस तरह एक ओवर में 3 नो बॉल के रन समेत कुल 39 रन बटोर लिए.

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गेंदबाज पर मिसाइल की तरह बरसा ये खूंखार बल्लेबाज

समोआ की पारी में 15वें ओवर में नलिन निपिको गेंदबाजी के लिए आए. स्ट्राइक पर मौजूद डेरियस विसर ने नलिन निपिको के इस ओवर की पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के जड़ दिए. नलिन निपिको ने इसके बाद अगली ही गेंद नो बॉल डाली. डेरियस विसर ने इसके बाद फ्री हिट की गेंद पर छक्का जड़ दिया. इस ओवर की पांचवीं लीगल गेंद नलिन निपिको ने डॉट फेंकी, जिस पर कोई रन नहीं बना. नलिन निपिको ने इसके बाद अगली ही गेंद नो बॉल डाली. डेरियस विसर ने इसके बाद फ्री हिट की गेंद पर छक्का जड़ दिया. इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी डेरियस विसर ने छक्का जड़ दिया. इस तरह इस ओवर में कुल 39 रन बने. समोआ ने अंत में यह मैच 10 रन से जीता.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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