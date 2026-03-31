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Hindi Newsक्रिकेटवनडे में तिहरा शतक ठोक चुका ये बल्लेबाज, अब घास भी नहीं डाल रहे सेलेक्टर्स, 1 साल से कर रहे सौतेला बर्ताव

वनडे में तिहरा शतक ठोक चुका ये बल्लेबाज, अब घास भी नहीं डाल रहे सेलेक्टर्स, 1 साल से कर रहे सौतेला बर्ताव

वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए तिहरा शतक ठोकने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला महारिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने एक बार क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक दिया. इस बल्लेबाज ने तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 138 गेंदों पर 350 रन ठोक दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 31, 2026, 10:45 AM IST
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वनडे में तिहरा शतक ठोक चुका ये बल्लेबाज, अब घास भी नहीं डाल रहे सेलेक्टर्स, 1 साल से कर रहे सौतेला बर्ताव

वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए तिहरा शतक ठोकने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला महारिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने एक बार क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक दिया. इस बल्लेबाज ने तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 138 गेंदों पर 350 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 34 चौके और 27 छक्के ठोक डाले. हालांकि पिछले एक साल से सेलेक्टर्स इस खिलाड़ी को घास तक नहीं डाल रहे हैं और उसके साथ सौतेला बर्ताव कर रहे हैं.

वनडे में तिहरा शतक ठोक चुका ये बल्लेबाज

दरअसल, इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक ठोका था. लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार एक वनडे मैच में 138 गेंदों पर 350 रन की पारी खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने यह तिहरा शतक साल 2015 में रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैम्पियनशिप में काल्डी के खिलाफ बनाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने क्लब नैन्टविच के लिए बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की थी.

वनडे मैच में 138 गेंदों पर 350 रन की पारी खेली

खूंखार बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में 34 चौके और 27 छक्के जड़ डाले. लियाम लिविंगस्टोन के तिहरे शतक की बदौलत उनके क्लब नैन्टविच ने काल्डी के खिलाफ रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैंपियनशिप के मैच के दौरान 45 ओवर में 7 विकेट पर 579 रनों का विशाल स्कोर बनाया. नैन्टविच क्लब के 579 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में कैल्डी की टीम सिर्फ 79 रनों पर ऑलआउट हो गई. नैन्टविच क्लब ने इस तरह 500 रनों के बड़े अंतर से आश्चर्यजनक जीत हासिल कर ली.

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अब घास भी नहीं डाल रहे सेलेक्टर्स

लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं. लियाम लिविंगस्टोन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. इसके अलावा वह जरूरत पड़ने पर घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिए अभी तक 39 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 31.07 की औसत से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 60 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.13 की औसत से 955 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच भी खेला है जिसमें उन्होंने 16 रन बनाए हैं. मार्च 2025 के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरवाजे लियाम लिविंगस्टोन के लिए बंद रहे हैं.

1 साल से कर रहे सौतेला बर्ताव

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स लियाम लिविंगस्टोन को मार्च 2025 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का मौका ही नहीं दे रहे हैं. 1 मार्च 2025 को लियाम लिविंगस्टोन ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. कराची में खेले गए इस ODI मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था. लियाम लिविंगस्टोन को IPL 2026 के मिनी एक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले लियाम लिविंगस्टोन IPL 2025 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम का भी हिस्सा थे. लियाम लिविंगस्टोन ने 49 IPL मैचों में 26.28 की औसत से 1051 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन वनडे इंटरनेशनल में 25 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 33 विकेट और आईपीएल में 13 विकेट हासिल कर चुके हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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