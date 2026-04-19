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सबसे तेज 2000 रन... सहवाग से भी खतरनाक ये बल्लेबाज, ध्वस्त किया 13 साल पुराना महारिकॉर्ड

IPL Records: भारत के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग अपने जमाने के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे. उन्होंने उस दौर में कई रिकॉर्ड बनाए और कई ध्वस्त किए. आईपीएल में भी एक बड़ा रिकॉर्ड सहवाग के नाम था, लेकिन अब उनसे भी खूंखार बल्लेबाज ने इसे ध्वस्त कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:12 AM IST
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SRH (BCCI)
SRH (BCCI)

IPL Records: आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है. हर मैच में रिकॉर्ड्स की बौछार देखने को मिलती है. दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के नाम आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज था, जो अब 13 साल बाद ध्वस्त हुआ है. सहवाग से भी खतरनाक एक बल्लेबाज आईपीएल में तबाही मचा रहा है. इस विस्फोटक युवा बल्लेबाज के सामने अच्छे-अच्छे धुरंधर गेंदबाजों की हालत पतली नजर आती है. सीएसके और हैदराबाद के मुकाबले में इस बल्लेबाज ने सहवाग के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया. 

सबसे तेज 2000 रन

वीरेंद्र सहवाग के नाम सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड था. ये रिकॉर्ड पिछले 13 साल से अमर था, लेकिन इस बार ध्वस्त हो गया है. उन्होंने महज 1,211 गेंदों पर 2000 रन पूरे किए थे. अब ये रिकॉर्ड टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ने ध्वस्त कर दिया है. वो बल्लेबाज जिसने आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से शुरुआत की थी और आज भी गेंदबाजों में अपना खौफ फैला रखा है.

किसने ध्वस्त किया सहवाग का रिकॉर्ड

हम जिस बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी की झलक आईपीएल में एक बार फिर देखने को मिली. उन्होंने सीएसके के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोका. अभिषेक के बल्ले से महज 22 गेंद में 59 रन निकले, इस पारी में उन्होंने 6 चौके जबकि 4 छक्के जमाए. 

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अभिषेक के 2000 रन पूरे

अभिषेक शर्मा ने अपने आईपीएल करियर में 2000 रन पूरे कर लिए है. ये आंकड़ा उन्होंने सबसे तेज छुआ है. अभिषेक शर्मा ने महज 1193 गेंदों में इस आंकड़े को पार किया. उन्होंने 83 मैच की 80 पारियों में 2000+ रन ठोक दिए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 167+ का रहा है. अभिषेक शर्मा ने अभी तक 6 मुकाबलों में इस सीजन 188 रन बना लिए हैं जिसमें 2 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. उनकी पारी की बदौलत सीएसके के खिलाफ टीम ने 194 रन बोर्ड पर लगाए और 10 रन की करीबी जीत दर्ज की. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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