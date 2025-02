विराट-रोहित-गिल-सूर्या... अभिषेक शर्मा ने किसी को नहीं छोड़ा, वानखेड़े में ध्वस्त हुए 5 बड़े कीर्तिमान

Abhishek Sharma broke 5 Big Records in Wankhede: भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा ने अपनी सबसे यादगार पारियों में से एक खेली. 24 साल के अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल करियर का अपना दूसरा शतक पूरा किया और सिर्फ 50 गेंदों में 135 रन ठोक दिए. उन्होंने शुरुआत से ही तूफानी अंदाज में बैटिंग की और मैदान के चारों तरफ चौके-छक्के बरसाए. सिर्फ 37 गेंदों में शतक पूरा कर वह भारत के इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा के बाद दूसरे सबसे तेज शतकवीर बन गए. अपनी इस पारी से अभिषेक ने 5 बड़े कीर्तिमान ध्वस्त किए. आइए जानते हैं...

अभिषेक शर्मा का धूम-धड़ाका

इंग्लैंड के गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा ने टी20 सीरीज के आखिरी मैच में राहत की सांस लेने का मौका नहीं दिया. पारी की शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए सबसे पहले उन्होंने 17 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और फिर 37 गेंदों में शतक भी ठोक दिया. ओपनिंग करने आए इस युवा बल्लेबाज ने 18वें तक बैटिंग की और आउट होने से पहले 13 छक्के और 7 चौके लगाए. सिर्फ 54 गेंदों का सामना करते हुए अभिषेक ने 135 रन जोड़े. वानखेड़े में मौजूदा फैंस के पैसे वसूल अभिषेक की इस विस्फोटक पारी ने कर दिए, जो रोमांच की उम्मीद लेकर आए थे.

तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

135 रन - अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

126* रन - शुभमन गिल vs न्यूजीलैंड, अहमदाबाद 2023

123* रन - रुतुराज गायकवाड़ vs ऑस्ट्रेलिया, गुवाहाटी 2023

122* रन - विराट कोहली vs अफगानिस्तान, दुबई 2022

121* रन - रोहित शर्मा vs अफगानिस्तान, बेंगलुरु 2024

एक टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के

13 - अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

10 - रोहित शर्मा vs श्रीलंका, इंदौर 2017

10 - संजू सैमसन vs दक्षिण अफ्रीका, डरबन 2024

10 - तिलक वर्मा vs दक्षिण अफ्रीका, जोबर्ग 2024

टी20 इंटरनेशनल में फुल मेंबर टीमों के खिलाफ सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

35 गेंद - डेविड मिलर vs बांग्लादेश 2017

35 गेंद - रोहित शर्मा vs श्रीलंका इंदौर 2017

37 गेंद - अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड वानखेड़े 2025

39 गेंद - जॉनसन चार्ल्स vs एसए सेंचुरियन 2023

40 गेंद - संजू सैमसन vs बान हैदराबाद 2024

अभिषेक शर्मा द्वारा पावरप्ले में बनाए गए 58 रन, किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा टी20 मैच के पावरप्ले में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. उन्होंने इस मामले में 2023 में त्रिवेंद्रम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यशस्वी जायसवाल द्वारा बनाए गए 53 रनों को पीछे छोड़ दिया.

भारत के लिए सबसे तेज टी20I अर्धशतक (गेंदों के हिसाब से)

12 गेंद - युवराज सिंह vs इंग्लैंड, डरबन 2007

17 गेंद - अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

18 गेंद - केएल राहुल vs स्कॉटलैंड, दुबई 2021

18 गेंद - सूर्यकुमार यादव vs दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी 2022