IND vs BAN: अभिषेक शर्मा का 'दोहरा शतक'... ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज, बांग्लादेश के खिलाफ मचाई तबाही

IND vs BAN: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का विस्फोट बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-4 के दूसरे मैच में भी देखने को मिल रहा है. अभिषेक ने लगातार दूसरी फिफ्टी ठोकी और एशिया कप में अपना 'दोहरा शतक' पूरा कर लिया है. अभी तक टी20 एशिया कप में सिर्फ दो ही बल्लेबाज ये कारनामा करने में कामयाब रहे हैं. इसमें अभिषेक शर्मा का भी नाम जुड़ गया है. इसी के साथ अभिषेक ने विराट कोहली और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड पर भी ग्रहण लगा दिया है.

248 रन

अभिषेक शर्मा ने अभी तक 5 पारियां एशिया कप 2025 में खेली हैं और रनों का अंबार लगा दिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ फिफ्टी ठोकते ही 200 रन का आंकड़ा पार किया है. टी20 एशिया कप के एक सीजन में 200 या उससे ज्यादा रन अभी तक सिर्फ दो बल्लेबाजों ने ठोके थे. लेकिन अब अभिषेक शर्मा ने तीसरे नंबर पर कब्जा जमा लिया है. वह टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं. इस एशिया कप में वह 200 रन ठोकने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं.

लगातार दूसरी फिफ्टी

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया है. पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 74 रन की तूफानी पारी खेली थी. इसके बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ 75 रन ठोक दिए हैं. उन्होंने 75 रन ठोकने के लिए महज 37 गेंदे ली. उनकी इस पारी में 6 चौके जबकि 5 छक्के देखने को मिले. अभिषेक शर्मा शतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि बदकिस्मती से रन आउट हो गए.

एक के बाद एक शानदार पारियां

अभिषेक शर्मा ने पिछले साल ही टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. उनके स्ट्राइक रेट की सुई 200 के इर्द-गिर्द ही रही है. एशिया कप में विस्फोटक अंदाज में ही उन्होंने शुरुआत की. अभिषेक ने अभी तक 30, 31, 38, 74 और 75 रन की पारियां खेल दी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह टी20 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज बनते हैं या नहीं. फिलहाल ये रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान के नाम है जिन्होंने 2022 एशिया कप में 281 रन ठोके थे. दूसरे नंबर पर कोहली हैं जिनके नाम 276 रन दर्ज हैं जो उन्होंने 2022 में ठोके थे.

