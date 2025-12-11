IND vs SA: 3 मैच और 18 छक्के.. वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर अभिषेक शर्मा, सूर्या से छिनेगा ताज?

IND vs SA: टीम इंडिया के विस्फोटक युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खौफ गेंदबाजों में साप नजर आता है. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में अभी तक अभिषेक का जलवा देखने को नहीं मिला है. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के छक्कों के बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. दूसरे टी20 मैच में अभिषेक के बल्ले से बड़ी पारी देखने को नहीं मिली, 17 रन के स्कोर पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया. लेकिन एक छक्का जमाते ही उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

अभिषेक ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

फुल मेंबर्स टीमों में सिर्फ दो बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके नाम एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में 50 या उससे ज्यादा छक्के दर्ज हैं. इस लिस्ट में पहले सूर्यकुमार यादव का नाम चमकता था लेकिन अब अभिषेक शर्मा ने भी धांसू एंट्री मार ली है. अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 2 छक्कों की बदौलत 8 गेंद में 17 रन की तेज तर्रार पारी खेली. इसी के साथ उन्होंने 2025 में अपने 50 छक्के पूरे कर लिए हैं.

नंबर-1 पर स्काई

टी20 फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के जमाने की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव का नाम टॉप पर नजर आता है. सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में पूरे साल में छक्कों का अंबार लगा दिया था. उन्होंने उस दौरान पूरे साल में 68 छक्के जमाए थे. अभिषेक शर्मा ने इस रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. अभिषेक के पास 3 टी20 मैच बाकी हैं और सूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए उन्हें 18 छक्कों की दरकार है.

टीम इंडिया को 214 रन का लक्ष्य

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में भारतीय टीम लड़खड़ाती नजर आई. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी अफ्रीका ने बोर्ड पर 213 रन टांग दिए. जवाब में भारत का टॉप ऑर्डर फुस्स नजर आया. गिल, सूर्या और अभिषेक बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए. अक्षर पटेल ने 21 रन बनाकर अपना विकेट खोया. युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी धमाकेदार पारी से मैच में जान डाली.