विराट को लगे 6 साल.. अभिषेक चंद मैचों में कर देंगे कमाल! खतरे में कोहली का 8 साल पुराना रिकॉर्ड

Hindi Newsक्रिकेटविराट को लगे 6 साल.. अभिषेक चंद मैचों में कर देंगे कमाल! खतरे में कोहली का 8 साल पुराना रिकॉर्ड

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में होना है. सभी की नजरें विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पर होंगी जो पिछले दो मुकाबलों में फीके नजर आए. लेकिन इस साल अभिषेक ने ऐसी तबाही मचाई है कि विराट कोहली के 8 साल पुराने रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:06 PM IST
Virat Kohli and Abhishek Sharma
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में होना है. सभी की नजरें विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पर होंगी जो पिछले दो मुकाबलों में फीके नजर आए. लेकिन इस साल अभिषेक ने ऐसी तबाही मचाई है कि विराट कोहली के 8 साल पुराने रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए विराट कोहली को 6 साल लग गए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा सालभर में इस रिकॉर्ड का ताज अपने सिर पर सजाने वाले हैं. 

पिछले दो मैचों में फुस्स हुए अभिषेक शर्मा

टी20 सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया ने जीत के साथ की थी, लेकिन फिलहाल 1-1 की बराबरी पर सीरीज अटक चुकी है. पहले मैच में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की जबकि दूसरे मैच में एकतरफा जीत से मेहमान टीम ने हार का हिसाब बराबर कर लिया. अभी तक दोनों मुकाबलों में अभिषेक का बल्ला नहीं चला और 17-17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. अब वह विराट कोहली के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हुए हैं.

विराट ने 2016 में बनाया था रिकॉर्ड

विराट कोहली आठ साल पहले 2016 में टी20 फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज बने थे. अब विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की तरफ अभिषेक शर्मा ने कदम रख दिया है. दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव थे लेकिन उनके रिकॉर्ड को अभिषेक शर्मा ने पछाड़ दिया है. विराट कोहली ने साल 2016 में सालभर में 1614 टी20 रन बनाए थे. 

कितनी दूर हैं अभिषेक शर्मा?

अभिषेक शर्मा इस साल अभी तक टी20 फॉर्मेट में कुल 1533 रन बना चुके हैं और विराट कोहली से महज 82 रन दूर हैं. उन्होंने इतने रन 39 टी20 मैचों में बनाए हैं. अभिषेक को विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक बड़ी पारी चाहिए. उन्होंने आईपीएल में भी दमदार प्रदर्शन किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए 3 टी20 में वह विराट कोहली को पछाड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

