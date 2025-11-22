AUS vs ENG: 'हमारी हवा निकाल दी..' बेन स्टोक्स की हार के बाद उड़ी नींद, ट्रेविस हेड बने नाइटमेयर

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज का पहला टेस्ट मैच 48 घंटों में खत्म हो गया. जीत-हार से ज्यादा चर्चे ट्रेविस हेड के हैं जिन्होंने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दीं. इंग्लैंड के सारे ब्रह्मास्त्र फेल नजर आए. ऑस्ट्रेलिया से 8 विकेट की हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हैरान दिखे. उन्होंने स्वीकार किया कि हेड ने उनकी टीम की हवा ही निकाल दी. इंग्लैंड के पास ट्रेविस हेड का कोई तोड़ नहीं था. पहली पारी में 40 रन की लीड लेकर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का लक्ष्य दिया था. हेड ने टेस्ट को टी20 के अंदाज में खेला और पर्थ में हाहाकार मचा डाला. 83 गेंद में 123 रन की पारी के बाद मुकाबला एकतरफा नजर आया.

क्या बोले स्टोक्स?

हार के बाद बेन स्टोक्स ने कहा, 'हाँ, मुझे पक्का थोड़ा शॉक लगा. ट्रैविस हेड की वह इनिंग बहुत जबरदस्त थी. जैसा कि आप कहते हैं, सब कुछ अभी भी काफी कच्चा और फ्रेश है, लेकिन वह एक बड़ी पारी थी. मुझे लगता है कि जब आप देखते हैं कि गेम कैसे आगे बढ़ा तो जिन बल्लेबाजों ने रन बनाए वह शानदार थे और गेम को आगे ले गए. ऐसा लगता है कि हम शायद उससे थोड़ा दूर चले गए. अगर आप ही क्रीज पर आते हैं, तो आपको खुद को बड़ा करने का सबसे अच्छा मौका देना होगा.'

मुझे सफलता नहीं मिली- स्टोक्स

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बस टिके रहने और क्रीज पर कब्जा करने की कोशिश में ज़्यादा सफलता नहीं मिली. लेकिन हाँ, ट्रेविस की उस पारी ने सच में हमारी हवा निकाल दी.' स्टोक्स से सवाल हुआ कि क्या यह एप्लिकेशन की कमी थी उन्होंने कहा , 'सच में नहीं. जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों ने अच्छा किया, वे बॉलर्स का सामना करने के लिए तैयार थे अपनी सबसे अच्छे गेंदबाजों को प्रेशर में डालने के लिए तैयार थे. अगर आप सही एरिया में हिट करते हैं तो असल में सरफेस पर बहुत कुछ था. जिन बैट्समैन ने हिम्मत करके अपने ऑप्शन चुने, उन्हें ही इनाम मिला.'

स्टोक्स ने आजमाया फॉर्मूला

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हमने तीन या चार अलग-अलग प्लान ट्राई किए. लेकिन जब वह ट्रेन की तरह दौड़ रहा होता है, तो प्लान जल्दी बदल सकते हैं क्योंकि रन बहुत तेजी से बन रहे होते हैं. मैंने ट्रैविस को रेड और व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत खेलते देखा है, जब वह उस तरह की रिदम में आ जाता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है. कल हमने जिस तरह से बॉलिंग की वह जबरदस्त थी. पहले दिन बहुत कुछ हुआ और यह बॉलर्स के लिए वाकई बहुत अच्छा दिन था.'