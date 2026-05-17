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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी कब करेंगे डेब्यू? पूर्व हेड कोच ने कर दिया साफ, ध्वस्त हो जाएगा सचिन का महारिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी कब करेंगे डेब्यू? पूर्व हेड कोच ने कर दिया साफ, ध्वस्त हो जाएगा सचिन का महारिकॉर्ड

15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के 2 सीजन से तबाही मचाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस सीजन बड़े-बड़े धुरंधर गेंदबाजों की 19वें सीजन में बखिया उधेड़ दी. शानदार प्रदर्शन के बाद उनके टीम इंडिया में डेब्यू के चर्चे तेज हो चुके हैं. पूर्व हेड कोच ने बताया कि आखिर वह कब टीम इंडिया में डेब्यू करेंगे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 17, 2026, 03:13 PM IST
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Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के 2 सीजन से तबाही मचाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस सीजन बड़े-बड़े धुरंधर गेंदबाजों की 19वें सीजन में बखिया उधेड़ दी. शानदार प्रदर्शन के बाद उनके टीम इंडिया में डेब्यू के चर्चे तेज हो चुके हैं. पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बताया कि आखिर वह कब टीम इंडिया में डेब्यू करेंगे. वैभव के डेब्यू करते ही सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा. फिलहाल वैभव शानदार फॉर्म में हैं और उनके डेब्यू की डिमांड अब बढ़ती जा रही है. 

कब देना चाहिए मौका?

'द ICC रिव्यू' पर बात करते हुए शास्त्री ने कहा कि, "उनके लिए टीम का दरवाज़ा तीन-चौथाई खुला हुआ है. अगर आप किसी युवा खिलाड़ी को जल्द से जल्द टीम में शामिल करना चाहते हैं या उसे बढ़ावा देना चाहते हैं, तो T20 फॉर्मेट इसके लिए सबसे अच्छा है. उनमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है. बहुत से लोग पूछेंगे कि क्या वह 15 साल का है, 16 साल का है या 14 साल का? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."

वह आसानी से जगह बना सकता है- शास्त्री

उन्होंने आगे कहा, 'मैं तो बस यह देखता हूं कि वह इस समय किस तरह से बैटिंग कर रहा है और कैसे वह अपनी उम्र से दोगुनी या ढाई गुनी उम्र के खिलाड़ियों का डटकर मुकाबला कर रहा है. उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. यह लड़का इस समय दुनिया की कई क्रिकेट टीमों में आसानी से जगह बना सकता है. बस उसकी जवानी के जोश को देखिए, और वह जोश उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है. मुझे लगता है कि वह टीम में जगह बनाने की दौड़ में बहुत आगे है और जब आयरलैंड जैसे दौरे और बाकी सब कुछ अभी हो रहा है, तो मैं उसे सीधे तौर पर टीम में शामिल करने के बारे में सोचूंगा."

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सूर्यवंशी ने ठोके 440 रन

वैभव के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी इसके बाद आईपीएल में भी बरसे. उन्होंने 11 पारियों में 236.56 के शानदार स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाए हैं. इंडिया 'A' टीम में चुने जाने से उनके करियर को और भी रफ़्तार मिली है. इस सीज़न में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ़ 36 गेंदों में एक शानदार शतक और दो अर्धशतक बनाए हैं.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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