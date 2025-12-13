Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट13 गेंद में 11 छक्के.. IPL Auction में विस्फोटक बल्लेबाज के लिए मचेगी होड़? मिडिल ऑर्डर के लिए बेस्ट

13 गेंद में 11 छक्के.. IPL Auction में विस्फोटक बल्लेबाज के लिए मचेगी होड़? मिडिल ऑर्डर के लिए बेस्ट

आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को दुबई में शुरू होगा. ऑक्शन से पहले कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से टीमों का ध्यान खींचा है. लेकिन एक बल्लेबाज है जिसके लिए होड़ मच सकती है. इस बल्लेबाज ने हाल ही में 13 गेंद में 11 छक्के जमाकर तहलका मचा डाला था.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:28 PM IST
Salman Nazir
Salman Nazir

आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को दुबई में शुरू होगा. ऑक्शन से पहले कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से टीमों का ध्यान खींचा है. लेकिन एक बल्लेबाज है जिसके लिए होड़ मच सकती है. इस बल्लेबाज ने हाल ही में 13 गेंद में 11 छक्के जमाकर तहलका मचा डाला था. पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज और चयनकर्ता सबा करीम ने इस विस्फोटक बल्लेबाज के बारे में बात की और कहा कि जिस फ्रेंचाइजी को नंबर पांच या छह पर कोई विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए तो ये खिलाड़ी उनके लिए मास्टर कार्ड साबित हो सकता है.

KCL में काटा था गदर

ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि सलमान निजार हैं. उन्होंने कैलिकट ग्लोबस्टर्स के लिए केरल क्रिकेट लीग (KCL) मैच में अपनी आखिरी 13 गेंदों पर 11 छक्के लगाकर तहलका मचा डाला था. उन्होंने जियोस्टार पर कहा, 'सलमान निजार की काबिलियत इस बात से साफ है कि उन्होंने केरल क्रिकेट लीग में कैसी बल्लेबाजी की है. उनमें बड़े शॉट लगाने की ताकत और स्पष्टता है.'

मिडिल ऑर्डर के लिए बेस्ट

उन्होंने आगे कहा, 'जब आपको उनके जैसा इतना होनहार बल्लेबाज मिलता है, तो आप उसे कहाँ रखते हैं? मुझे लगता है कि कोई भी IPL फ्रेंचाइजी जो एक विस्फोटक नंबर पांच या नंबर छह के बल्लेबाज की तलाश में है, वह नीलामी में निश्चित रूप से सलमान निज़ार पर विचार करेगी.' एक और बल्लेबाज के नाम की चर्चा हुई जिसने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया.

TNPL में चला इस बल्लेबाज का नाम 

पूर्व भारतीय बल्लेबाज अभिनव मुकुंद को लगता है कि बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज तुषार रहेजा मिनी IPL नीलामी में बोली की जंग शुरू कर सकते हैं. रहेजा ने तिरुपुर तमिझंस को 2025 तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) जिताने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने नौ मैचों में 185.55 के स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाए. उन्होंने कहा, 'कई लोग सोचते हैं कि तुषार रहेजा युवा हैं, लेकिन उन्होंने लगभग सात या आठ सीजन TNPL में खेला है. वह बड़े स्कोर बनाने पर ध्यान देते हैं और यह इस सीजन में साफ दिखा. वह पावर-प्ले में गेंद को अच्छी तरह से मारते हैं और स्पिन बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं. उन्होंने वरुण चक्रवर्ती और रविचंद्रन अश्विन जैसे गेंदबाजों को पूरे मैदान में मारा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

