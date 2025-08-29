8 विकेट, 60 गेंद और 10 रन... 36 साल के अनजान गेंदबाज का क्रिकेट में ये 'अमर' रिकॉर्ड
Cricket Records: बल्लेबाजों की तारीफ हमेशा से ज्यादा हुई है. दर्शक चौके-छक्के और बड़ी-बड़ी पारियां देखना चाहते हैं. इन्हीं दिग्गजों के रहते हुए कुछ गेंदबाजों ने ने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:43 AM IST
Cricket Records: क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जिसके बारे कई फैंस नहीं जानते हैं. क्रिकेट के लंबे इतिहास में हर रोज प्लेयर्स कोई न कोई उपलब्धि हासिल करते हैं. कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो क्रिकेट इतिहास में अमर हो जाते हैं. लोग डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, जैक्स कैलिस, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की बात करते हैं. बल्लेबाजों की तारीफ हमेशा से ज्यादा हुई है. दर्शक चौके-छक्के और बड़ी-बड़ी पारियां देखना चाहते हैं. इन्हीं दिग्गजों के रहते हुए कुछ गेंदबाजों ने ने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है.

लिस्ट ए का अनोखा रिकॉर्ड

रेड बॉल क्रिकेट को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट (50 ओवरों के मैच) ने अपनी अलग जगह बनाई है. कहा जाता है कि क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में खिलाड़ियों की असली परीक्षा होती है तो लिस्ट ए में संयम और आक्रामकता दोनों का टेस्ट होता है. भारत के लिए एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है. कुछ खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मौके मिले और लंबे समय तक खेलने में सफल हो गए. कुछ को कम मौके मिले और वह कम मैचों के बाद ही बाहर हो गए हैं. उन्हीं में एक शाहबाज नदीम हैं.

भारत के मिले कम मौके

शाहबाज नदीम ने बिहार और झारखंड के लिए खेला है. उन्हें टीम इंडिया के लिए 2 टेस्ट मैचों में खेलने का मौका मिला था. वह कभी वनडे मैचों में नहीं खेल पाए. नदीम ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में डेब्यू किया था. उसके 2 साल बाद 2021 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला. नदीम ने वह मुकाबला चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. वह भारत के लिए 2 मैचों में 8 विकेट लेने में सफल हुए. इसके बावजूद उन्हें फिर खेलने का मौका नहीं मिला. वह कभी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाए.

डोमेस्टिक क्रिकेट में दबदबा

नदीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने 140 फर्स्ट क्लास मैचों में 542 विकेट लिए. इस दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड उनके नाम है जो अब तक नहीं टूटा है और उसे तोड़ना काफी मुश्किल है. नदीम ने 134 लिस्ट ए मैचों में 175 विकेट चटकाए. उनके नाम इस फॉर्मेट में एक खास उपलब्धि दर्ज है. वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बेहतरीन स्पैल करने वाले बॉलर हैं. उन्होंने 2018 में राजस्थान के खिलाफ चेन्नई में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान ऐसा किया था.

नदीम का स्पेशल रिकॉर्ड

शाहबाज नदीम ने 10 ओवरों के अपने स्पैल में सिर्फ 19 रन दिए थे. इस दौरान 8 विकेट लेकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया था. नदीम ने उस मैच में राजस्थान के अमितकुमार गौतम, अंकित लाम्बा, रॉबिन बिष्ट, अशोक मेनारिया, महिपाल लोमरोर, चेतन बिष्ट, तजिंदर सिंह और अभिमन्यु लाम्बा को आउट किया था. राजस्थान की टीम 73 रनों पर ही सिमट गई थी. झारखंड ने 14.3 ओवरों में 3 विकेट पर 74 रन बनाकर मैच को जीत लिया था.  लिस्ट ए में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े का रिकॉर्ड शाहबाज के नाम दर्ज हो गया. 36 साल के इस प्लेयर का यह रिकॉर्ड 2018 से कायम है और उसे तोड़ना काफी कठिन है.

;