एशिया कप के पहले ही मैच में 'शतक' पूरा करेगा टीम इंडिया का ये खूंखार गेंदबाज! पहली बार होगा ऐसा
Advertisement
trendingNow12874320
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप के पहले ही मैच में 'शतक' पूरा करेगा टीम इंडिया का ये खूंखार गेंदबाज! पहली बार होगा ऐसा

एशिया कप-2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है, जिसमें भारत का पहला मैच यूएई से होगा. यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में खेला जाना है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका होगा. दरअसल, अर्शदीप सिंह टी20 करियर में 63 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 99 विकेट दर्ज हैं. अगर अर्शदीप एशिया कप में एक विकेट निकाल लेते हैं, तो वह इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय होंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 10, 2025, 12:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप के पहले ही मैच में 'शतक' पूरा करेगा टीम इंडिया का ये खूंखार गेंदबाज! पहली बार होगा ऐसा

एशिया कप-2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है, जिसमें भारत का पहला मैच यूएई से होगा. यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में खेला जाना है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका होगा.
दरअसल, अर्शदीप सिंह टी20 करियर में 63 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 99 विकेट दर्ज हैं. अगर अर्शदीप एशिया कप में एक विकेट निकाल लेते हैं, तो वह इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय होंगे.

भारत के नंबर-1 टी20I बॉलर हैं अर्शदीप

अर्शदीप सिंह के बाद युजवेंद्र चहल टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले भारतीय हैं, जिन्होंने 80 मुकाबलों में 96 शिकार किए. वहीं, हार्दिक पांड्या 114 मैचों में 94 विकेट ले चुके हैं. अर्शदीप सिंह 63 टी20 मुकाबलों के अलावा नौ वनडे मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 14 शिकार हैं.

ये भी पढ़ें: ये तो भाई-बहन निकले... सिराज को इस लड़की ने बांधी राखी तो हिल गया इंटरनेट, कभी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें

पहले मैच में अफगानिस्तान-हॉन्ग-कॉन्ग की टक्कर

एशिया कप-2025 की शुरुआत अफगानिस्तान और हॉन्ग-कॉन्ग के बीच मुकाबले के साथ होगी. एशिया कप-2025 में भारत के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं. यूएई के बाद टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी, जबकि ओमान के खिलाफ 19 अगस्त को भारत, ग्रुप-ए का अपना तीसरा मैच खेलेगा.

8 टीमों के बीच खिताब की जंग

एशिया कप में आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग-कॉन्ग शामिल हैं. प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जिसमें शीर्ष पर रहने वाली टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: रिटायर क्या हुए विराट कोहली खतरे में आ गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया कप में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में ये पाकिस्तानी

भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम

एशिया कप की स्थापना साल 1983 में हुई थी. पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई के शारजाह में हुआ था. भारतीय टीम साल 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है. भारत 1988 से 1995 के बीच लगातार तीन एशिया कप खिताब अपने नाम कर चुका है.

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Arshdeep singhTeam India

Trending news

अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
ST Hassan
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
DNA Analysis
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
operation sindoor
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
DNA
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
Hijab
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
;