हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कप से OUT, अब किसे मिलेगा मौका? सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट

T20 World Cup Harshit Rana: टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया शनिवार (7 फरवरी) को पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगी. उससे पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. टीम मैनेजमेंट को गुरुवार शाम (5 फरवरी) को हर्षित की परेशानी के बारे में बताया गया था.

Feb 06, 2026, 04:53 PM IST
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया शनिवार (7 फरवरी) को पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगी. उससे पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. टीम मैनेजमेंट को गुरुवार शाम (5 फरवरी) को हर्षित की परेशानी के बारे में बताया गया था. उनके स्थान पर अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में लाया जा सकता है.

सूर्या ने दिया अपडेट

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके बेहतरीन ऑलराउंडर अभी बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यह तेज गेंदबाज वर्ल्ड कप में खेलने के लिए फिट नहीं होगा. सूर्या ने मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ''हर्षित राणा अभी बाहर नहीं हुए हैं. फिजियो उनका चेकअप कर रहे हैं लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है''

फाइनल में गरजे वैभव सूर्यवंशी... अंडर-19 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सितारा, बना डाला 439 रन

कप्तान ने क्या कहा?

सूर्या से फिर पूछा गया कि अगर यह तेज गेंदबाज बाहर हो जाता है तो क्या यह एक बड़ा झटका होगा. उन्होंने कहा, ''यह एक बड़ा झटका है क्योंकि हम 15 खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर टीम बनाते हैं. अगर वह बाहर होता है तो हम उसे जरूर मिस करेंगे. हमारे पास काफी ऑप्शन हैं. हम तेज गेंदबाजों के रिप्लेसमेंट देखेंगे जो हमारे पास हैं. हम सबसे अच्छे खिलाड़ी को चुनेंगे. मुझे पता है कि हर्षित जैसा कोई खिलाड़ी नंबर 9 पर बैटिंग करता है, लेकिन अगर ऐसा है तो पहले 8 बल्लेबाज क्या करेंगे? उन्हें बैटिंग करनी होगी.''

80 गेंद, 175 रन... हरारे में वैभव सूर्यवंशी की आंधी, 15 छक्कों का तूफान, रहम की भीख मांगने लगे अंग्रेज

वॉर्म-अप मैच में लगी थी चोट

हर्षित राणा को चोट लगने की वजह से लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा. दिल्ली के इस तेज गेंदबाज की परेशानी तब साफ हो गई जब वह वार्म-अप मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही ओवर में दो बार अपनी डिलीवरी स्ट्राइड पूरी नहीं कर पाए. इसके तुरंत बाद हर्षित को मैदान से बाहर जाने से पहले अपने घुटने को पकड़े हुए देखा गया, जिससे मैच में उनकी भागीदारी समय से पहले खत्म हो गई. उन्होंने मैच में सिर्फ एक ओवर फेंका और 16 रन दिए.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

T20 World Cup 2026 T20 World Cup Harshit rana

