दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज की दिल्ली की टीम में होगी एंट्री, बल्लेबाजों को 223 बार कर चुका है CLEAN BOWLED

दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं. ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहद घातक यॉर्कर मारने की काबिलियत रखते हैं. मिचेल स्टार्क को बल्लेबाजों का काल माना जाता है. मिचेल स्टार्क ने अपने इंटरनेशनल करियर में अभी तक 223 विकेट बल्लेबाजों को बोल्ड करते हुए झटके हैं.

दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज की दिल्ली की टीम में होगी एंट्री

इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 759 विकेट हासिल कर चुका है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क एंगल के साथ कातिलाना गेंदबाजी करते हुए गेंद को अंदर की तरफ लेकर आते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उन्हें खेलना नामुमकिन जैसा ही हो जाता है. मिचेल स्टार्क मिसाइल की तरह गेंद फेंककर बल्लेबाजों के पैर तोड़ने में माहिर हैं. तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने IPL में खेलने की मंजूरी दे दी है. CA से मंजूरी मिलने के बाद मिचेल स्टार्क IPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) का हिस्सा बनने को तैयार हैं.

कब खेलेगा ये गेंदबाज?

कोहनी और कंधे की दिक्कतों की वजह से अब तक आईपीएल से बाहर रहे मिचेल स्टार्क जल्द ही दिल्ली कैपिटल्स (DC) से जुड़ सकते हैं. मिचेल स्टार्क के 1 मई को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ दिल्ली के मैच में खेलने की संभावना है. मिचेल स्टार्क को कंधे और कोहनी की दिक्कत एशेज सीरीज के 5 टेस्ट और फिर बिग बैश लीग खेलने के दौरान हुई थी. मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज के सभी 5 टेस्ट खेले थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था. मिचेल स्टार्क के आईपीएल से बाहर रहने की आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही थी. इसको लेकर कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा था.

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फैंस के सामने देनी पड़ी थी सफाई

मिचेल स्टार्क ने फैंस के सामने सफाई देते हुए लिखा था, 'भारतीय मीडिया में और उसके जरिए कुछ लोगों की राय और विचारों के बावजूद, मैं अभी अपने कंधे और कोहनी की चोट का रिहैब और प्रबंधन कर रहा हूं, जिसके बारे में मुझे ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के दौरान पता नहीं था कि वह कितनी गंभीर है. इन लोगों ने आईपीएल में शामिल होने को लेकर कुछ कड़े बयान दिए हैं और खिलाड़ियों के बारे में बहुत गलत राय दी है, उन्हें सच बताकर पेश किया है, और दावा किया है कि वे मेरे शरीर को मुझसे बेहतर जानते हैं.'

'फैंस से माफी मांगता हूं'

मिचेल स्टार्क ने आगे कहा था, 'मैं मानता हूं कि यह चोट और टाइमिंग दिल्ली टीम के लिए परेशानी वाली है, और मैं इसके लिए और इस सीजन के शुरुआती हिस्से के लिए उपलब्ध नहीं होने के लिए फैंस से माफी मांगता हूं. मैं डीसी से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं, टीम को लगातार अपडेट कर रहा हूं.' मिचेल स्टार्क के जुड़ने से निश्चित रूप से दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी मजबूत होगी और विपक्षी टीमों की मुश्किल बढ़ेगी. डीसी 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है.