4, 3, 4... कातिलाना बॉलर ने गेंद से उगली आग, 3 मैच से अजीत अगरकर को दे दिया करारा जवाब

Indian Cricket Team: भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया से बाहर किए जाने के बाद से लगातार अपनी फिटनेस और गेंदों से मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को करारा जवाब दे रहे हैं. यह अनुभवी तेज गेंदबाज टीम में वापस जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:29 AM IST
4, 3, 4... कातिलाना बॉलर ने गेंद से उगली आग, 3 मैच से अजीत अगरकर को दे दिया करारा जवाब

Indian Cricket Team: भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया से बाहर किए जाने के बाद से लगातार अपनी फिटनेस और गेंदों से मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को करारा जवाब दे रहे हैं. यह अनुभवी तेज गेंदबाज टीम में वापस जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पिछले 3 मैचों में 11 विकेट लेकर उन्होंने सनसनी मचा दी है. 35 साल के शमी ने हरियाणा के खिलाफ चार विकेट लिए. इससे बंगाल की टीम ने हरियाणा को 20 ओवर में 191/9 के स्कोर पर रोक दिया.

शमी के 4 विकेट, बंगाल फिर भी हारा

शमी ने 30 रन देकर 4 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. उन्होंने यशवर्धन दलाल, सुमित कुमार, आशीष सिवाच और अर्पित राणा के विकेट लिए. हालांकि, शम के शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम जीत नहीं पाई. बंगाल 192 रन का पीछा करने में नाकाम रहा और 167 रन पर आउट होकर 21 रन से पीछे रह गया. 

खतरनाक बॉलिंग से दिया जवाब

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेले गए सात मैचों में शमी ने 16 विकेट लिए हैं. इनमें से 11 विकेट उन्होंने सर्विसेज, पुडुचेरी और हरियाणा के खिलाफ पिछले तीन मैचों में झटके हैं. शमी ने सर्विसेज और हरियाणा के खिलाफ चार-चार विकेट लिए, जबकि पुडुचेरी के खिलाफ तीन विकेट लिए. सीनियर पेसर ने फिटनेस की सभी चिंताओं को भी दूर कर दिया है क्योंकि उन्होंने पिछले 12 दिनों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सात मैच खेले हैं. इस टूर्नामेंट से पहले शमी ने रणजी ट्रॉफी में भी बंगाल का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने असम और गुजरात के खिलाफ ठोस प्रदर्शन किया था.

ये भी पढ़ें: 10 मैच, होमग्राउंड और आखिरी पंच... क्या टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड कर पाएंगे? गंभीर-सूर्या की अग्निपरीक्षा

शमी और अगरकर के बीच बहस

जब शमी को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया की टीम में नहीं चुना गया, तो सिलेक्टर्स के चेयरमैन अजीत अगरकर ने उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए थे. हालांकि, पेसर ने पलटवार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह फिट हैं और रणजी ट्रॉफी में उनकी उपलब्धता की सभी चिंताओं को दूर कर दिया है. शमी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि सिलेक्टर्स को फिटनेस रिपोर्ट देना उनका काम नहीं है, क्योंकि यह काम बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम का है.

ये भी पढ़ें: IPL Auction 2026: नीलामी के लिए फाइनल लिस्ट रेडी, 1040 खिलाड़ियों के नाम कटे, खूंखार प्लेयर ने अचानक मारी एंट्री

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से बाहर

गुस्से में शमी ने रिपोर्टर्स से कहा, ''अपडेट देने की बात करें तो अपडेट देना या अपडेट मांगना मेरी जिम्मेदारी नहीं है. अपनी फिटनेस पर अपडेट देना मेरा काम नहीं है. मेरा काम NCA (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) जाना, तैयारी करना और मैच खेलना है. वो उनकी बात है उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया. यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है.'' अच्छे प्रदर्शन के बावजूद शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI में मौका नहीं मिला. उन्होंने पिछली बार भारत के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. उसे टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था.

