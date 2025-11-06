BCCI ने खत्म कर दिया करियर? कातिलाना बॉलर का नहीं हुआ सेलेक्शन तो भड़के लोग, 3 मैच में 15 विकेट भी बेकार

Mohammed Shami Selection: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आगामी साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने तेज गेंदबाज आकाश दीप को वापस बुलाया है. वहीं, चोट ठीक होने के बाद ऋषभ पंत को भी टीम में रखा गया है. पंत ने हाल ही में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए की कप्तानी की थी और उस मैच में टीम को जीत मिली थी. टीम की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा हैरानी मोहम्मद शमी के नाम को लेकर हुई.

शमी को नहीं चुनने पर बवाल

भारत के इस दिग्गज तेज गेंदबाज का चयन एक बार फिर से नहीं हुआ. उन्होंने पिछले 3 रणजी मैचों में 15 विकेट लेकर अपनी फॉर्म को साबित किया. शमी ने यह भी दिखाया कि वह लंबे फॉर्मेट में उतरने के लिए पूरी तरह फिट हैं. अगरकर की नेतृत्व वाली चयन समिति ने इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया था. कुछ दिन पहले मुख्य चयनकर्ता ने खुद ही कहा था कि अगर शमी अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करते हैं तो उनका चयन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

क्या करियर हो गया खत्म?

शमी का नाम टीम लिस्ट में नहीं होने पर क्रिकेट प्रशंसकों ने हैरानी और निराशा जताई. यह अनुभवी तेज गेंदबाज इस सीजजन में शानदार फॉर्म में है. उनके बाहर होने पर ऑनलाइन आलोचना और बहस छिड़ गई है. क्रिकेट प्रशंसक अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई ने शमी के अंतरराष्ट्रीय करियर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जबकि हाल के वर्षों में उन्होंने लगातार घरेलू प्रदर्शन किया है और भारत के शीर्ष तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में उनका अनुभव अच्छा रहा है.

Feeling bad for Mohammad Shami. He deserves clear communication from BCCI and selectors.

Once again Gambhir & Agarkar proving Indian cricket selection is not a merit system but a Politics FC franchise

Mohammad Shami in Ranji Trophy:

14 wickets in 3 matches | Avg under 20 | Match-winning spells

Mohammad Shami in Ranji Trophy:

14 wickets in 3 matches | Avg under 20 | Match-winning spells

Still not selected for IND vs SA Test series #INDvsSA…

2023 से नहीं खेले शमी

मोहम्मद शमी जून 2023 में भारत के लिए पिछला टेस्ट मैच खेले थे. भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर उनका पिछला मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 फाइनल था. उसके बाद वह चोटिल हो गए और अब फिट होने के बाद वापसी का इंतजार कर रहे हैं. टीम की बात करें तो गिल कप्तान बने रहेंगे, जबकि पंत ने फिर से उप-कप्तानी संभाल ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा ने संभाली थी. सीरीज के दो मैच 14 नवंबर से कोलकाता और 22 नवंबर से गुवाहाटी में 2025-27 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र के तहत खेले जाएंगे.

Shami sir, you should just play Ranji because now these coach and selectors will not select you. Even if Mohammed Shami takes 10 wickets in an innings in domestic cricket, the selectors will still not pay attention. Do you think BCCI has ended his international career now?

Ajit Agarkar last month said, we would select Mohammed Shami in tests if he proves his fitness but there is no Shami in any squad. He is among India's all time greatest & mid cricketer Agarkar is treating him like if he is some gully level bowler. He was told to play domestics &…

साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.