Advertisement
trendingNow12990539
Hindi Newsक्रिकेट

BCCI ने खत्म कर दिया करियर? कातिलाना बॉलर का नहीं हुआ सेलेक्शन तो भड़के लोग, 3 मैच में 15 विकेट भी बेकार

India vs South Africa Test Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आगामी साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने तेज गेंदबाज आकाश दीप को वापस बुलाया है. वहीं, चोट ठीक होने के बाद ऋषभ पंत को भी टीम में रखा गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCI ने खत्म कर दिया करियर? कातिलाना बॉलर का नहीं हुआ सेलेक्शन तो भड़के लोग, 3 मैच में 15 विकेट भी बेकार

Mohammed Shami Selection: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आगामी साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने तेज गेंदबाज आकाश दीप को वापस बुलाया है. वहीं, चोट ठीक होने के बाद ऋषभ पंत को भी टीम में रखा गया है. पंत ने हाल ही में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए की कप्तानी की थी और उस मैच में टीम को जीत मिली थी. टीम की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा हैरानी मोहम्मद शमी के नाम को लेकर हुई.

शमी को नहीं चुनने पर बवाल

भारत के इस दिग्गज तेज गेंदबाज का चयन एक बार फिर से नहीं हुआ. उन्होंने पिछले 3 रणजी मैचों में 15 विकेट लेकर अपनी फॉर्म को साबित किया. शमी ने यह भी दिखाया कि वह लंबे फॉर्मेट में उतरने के लिए पूरी तरह फिट हैं. अगरकर की नेतृत्व वाली चयन समिति ने इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया था. कुछ दिन पहले मुख्य चयनकर्ता ने खुद ही कहा था कि अगर शमी अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करते हैं तो उनका चयन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या करियर हो गया खत्म?

शमी का नाम टीम लिस्ट में नहीं होने पर क्रिकेट प्रशंसकों ने हैरानी और निराशा जताई. यह अनुभवी तेज गेंदबाज इस सीजजन में शानदार फॉर्म में है. उनके बाहर होने पर ऑनलाइन आलोचना और बहस छिड़ गई है. क्रिकेट प्रशंसक अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई ने शमी के अंतरराष्ट्रीय करियर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जबकि हाल के वर्षों में उन्होंने लगातार घरेलू प्रदर्शन किया है और भारत के शीर्ष तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में उनका अनुभव अच्छा रहा है.

 

 

2023 से नहीं खेले शमी

मोहम्मद शमी जून 2023 में भारत के लिए पिछला टेस्ट मैच खेले थे. भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर उनका पिछला मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 फाइनल था. उसके बाद वह चोटिल हो गए और अब फिट होने के बाद वापसी का इंतजार कर रहे हैं. टीम की बात करें तो गिल कप्तान बने रहेंगे, जबकि पंत ने फिर से उप-कप्तानी संभाल ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा ने संभाली थी. सीरीज के दो मैच 14 नवंबर से कोलकाता और 22 नवंबर से गुवाहाटी में 2025-27 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र के तहत खेले जाएंगे.

 

 

ये भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने के करीब रवींद्र जडेजा, खतरे में अश्विन का ये 'प्रचंड' रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

बिहार की 121 सीटें: 2020 में RJD+ से पिछड़ गई थी भाजपा, इस बार तरकश में कौन से तीर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की 121 सीटें: 2020 में RJD+ से पिछड़ गई थी भाजपा, इस बार तरकश में कौन से तीर
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
Influencer
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक