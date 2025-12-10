5 महीने बाद 518 विकेट लेने वाले धुरंधर की वापसी, अब क्लीन स्वीप से कोई नहीं रोक सकता!

Australia vs England Ashes 2025: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही है. पर्थ के बाद उसे ब्रिसबेन में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. एडिलेड में अगर वह एक और मैच हारता है तो 5 टेस्ट की सीरीज को गंवा देगा. मार्क वुड जैसे धुरंधर तेज गेंदबाज के चोट से परेशान इंग्लैंड के लिए एक और बुरी खबर आई है. ऑस्ट्रेलियाई स्क्वॉड में कप्तान पैट कमिंस की वापसी हो गई है. टेस्ट में मौजूदा समय में स्विंग के किंग कहे जाने वाले इस गेंदबाज के आने से मेजबान टीम और ज्यादा मजबूत हो गई है. कमिंस के आने से कंगारू अब 5-0 से इंग्लैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप की तैयारी में लग गए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ा बदलाव

अगले हफ्ते एडिलेड में शुरू होने वाले तीसरे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में एकमात्र बदलाव एक जरूरी बदलाव है. पैट कमिंस कप्तान के तौर पर लौटे हैं और घरेलू टीम की तेज गेंदबाजी को मजबूत करेंगे. 17 दिसंबर को शुरू होने वाले मुकाबले से पहले चयनकर्ताओं ने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं. प्लेइंग-11 में कमिंस और नाथन लियोन की वापसी होने वाली है. अभी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है.

5 महीने बाद वापसी के लिए तैयार

ऑस्ट्रेलिया पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है और एशेज बचाने के लिए उसे एडिलेड ओवल में सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है. कमिंस जुलाई में वेस्टइंडीज पर ऑस्ट्रेलिया की 3-0 की जीत के बाद से नहीं खेले हैं. उस सीरीज में उन्हें पहली बार पीठ में दर्द हुआ था. वह पांच महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट में 218 मैच खेले हैं और इस दौरान 518 विकेट झटके हैं. 71 टेस्ट में उनके नाम 309 विकेट हैं. वह 90 वनडे मैचों में 143 और 57 टी20 मैचों में 66 विकेट ले चुके हैं.

लियोन और ख्वाजा का क्या होगा?

ब्रिसबेन में नाथन लियोन को टीम से बाहर रखने के फैसले ने सबको हैरान किया था. अब अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि वह एडिलेड में टीम में वापसी करेंगे. दूसरा सवाल उस्मान ख्वाजा को लेकर है. 38 साल के ख्वाजा को भरोसा है कि वह मैच के लिए समय पर पीठ की चोट से उबर जाएंगे, लेकिन यह देखना बाकी है कि वह टॉप ऑर्डर में अपनी जगह वापस पा पाएंगे या नहीं. ट्रेविस हेड ने पर्थ में पहले टेस्ट में साउथ ऑस्ट्रेलियन की चौथी पारी की शानदार शतक के बाद ब्रिस्बेन में जेक वेदराल्ड के साथ ओपनिंग करते हुए 33 और 22 रन बनाए.

तीसरे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.