दुनिया का वो गेंदबाज.... जिसे पूरे करियर में नहीं पड़ा एक भी छक्का, बड़े से बड़े बल्लेबाजों को ढेर करने की काबिलियत

दुनिया का एक खूंखार गेंदबाज ऐसा है, जिसे अपने पूरे टेस्ट करियर के दौरान एक भी छक्का नहीं पड़ा है. यह गेंदबाज इतनी घातक और डिसिप्लिन के साथ तेज गेंद फेंकता था कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी पिच पर ढेर हो जाता था. आज के समय में मिचेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह भी इतनी घातक गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जो इंग्लैंड के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने की थी. पूरे टेस्ट करियर में अपनी गेंदों पर एक भी छक्का नहीं मारने देना, इस गेंदबाज की महानता को दर्शाता है.

पूरे करियर में नहीं पड़ा एक भी छक्का

इंग्‍लैंड के स्टार तेज गेंदबाज डेरेक प्रिंगल को कौन भूल सकता है. केन्‍या में जन्‍में तेज गेंदबाज डेरेक प्रिंगल ने अपने करियर की शुरुआत तो बतौर बल्‍लेबाज की थी, मगर उन्‍होंने मध्‍यम गति के तेज गेंदबाज के रूप में भी अपनी पहचान बना ली. डेरेक प्रिंगल ने इंग्‍लैंड की तरफ से 30 टेस्‍ट मैच खेले. डेरेक प्रिंगल ने अपने टेस्ट करियर में 5287 गेंद फेंकी और 70 विकेट हासिल किए, लेकिन कोई बल्लेबाज उन्हें एक छक्का भी नहीं जड़ सका.

कौन है ये अनोखा गेंदबाज?

डेरेक प्रिंगल ने इंग्लैंड की तरफ से 30 टेस्ट और 44 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 70 विकेट और 44 विकेट हासिल किए हैं. डेरेक प्रिंगल ने बल्ले से टेस्ट में 695 रन और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 425 रन बनाए हैं. डेरेक प्रिंगल के पास अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी ढेर करने की काबिलियत थी. डेरेक प्रिंगल के अलावा ऐसे 4 गेंदबाज और हैं, जिनकी गेंदों पर एक भी छक्‍का नहीं लगा है.

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ऐसा अजूबा और किस-किस गेंदबाज ने किया?

1976 से 1989 तक पाकिस्‍तान की तरफ से खेलने वाले मुदस्‍सर नजर ने 76 टेस्ट और 112 वनडे मैच खेले थे. यही नहीं टेस्ट की बात करें तो मुदस्‍सर नजर ने बतौर गेंदबाज 5867 गेंदे फेंकी, लेकिन कोई बल्लेबाज उन्हें एक छक्का भी नहीं जड़ सका. पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्‍मद हुसैन को 1952-1953 के भारत दौरे पर पहचान मिली थी. हुसैन ने पाकिस्‍तान के लिए 27 टेस्‍ट मैच खेले. उन्‍होंने इस दौरान 5910 गेंद फेंकी और 68 विकेट लिए. उन्‍होंने भी अपने करियर में कभी छक्‍का नहीं खाया.

ऑस्ट्रेलिया से भी दो गेंदबाज

ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से 55 टेस्‍ट मैच खेलने वाले कीथ मिलर ने अपने करियर के दौरान 170 विकेट हासिल किए. उन्‍होंने इस दौरान 10 हजार 461 गेंद फेंकी, मगर एक भी ऐसी गेंद नहीं फेंकी, जिस पर कोई बल्‍लेबाज छक्‍का लगा पाए. पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ी नील हेवक ने 1963 में ऑस्‍ट्रेलिया के लिए डेब्‍यू किया था और 27 टेस्‍ट मैच खेले. उन्‍होंने 145 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे. इस दौरान उन्‍होंने 6 हजार 987 गेंद फेंकीं और उनकी गेंदों पर भी कोई बल्‍लेबाज छक्‍का नहीं लगा पाया.