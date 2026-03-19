IPL इतिहास के महाकंजूस गेंदबाज, फेंकीं सबसे ज्यादा 'डॉट बॉल', इनके सामने रनों की भीख मांगते नजर आए बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब तक कुल 18 सीजन खेले गए हैं, जिसमें फैंस को रिकॉर्ड्स की बरसात देखने को मिली है. टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा रहता है, लेकिन इसमें गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया है. IPL में अब तक कुल 18 सीजन खेले गए हैं. आइए, उन टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस लीग में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकीं हैं.

1. भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार ने साल 2011 से अब तक कुल 190 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4,222 गेंदें फेंकीं. इस दौरान भुवनेश्वर कुमार ने 1,852 डॉट बॉल डालीं. आईपीएल करियर में भुवनेश्वर कुमार ने कुल 5,412 रन देकर 198 विकेट निकाले हैं. इसमें 1,350 सिंगल और 282 डबल के साथ 558 चौके और 169 छक्के शामिल हैं.

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2. सुनील नरेन

सुनील नरेन ने IPL करियर में कुल 189 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 4,345 गेंदें फेंकीं, जिनमें 1,720 डॉट बॉल भी शामिल हैं. सुनील नरेन ने आईपीएल करियर में अब तक कुल 4,922 रन दिए हैं. इनमें 188 छक्के और 317 चौके शामिल हैं. सुनील नरेन के नाम पर 192 विकेट भी शामिल हैं.

3. रविचंद्रन अश्विन

भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने IPL करियर में 221 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4,710 गेंदें फेंकी. इस दौरान उनकी 1,663 बॉल पर कोई रन नहीं बना. रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल करियर में 334 छक्के और 221 छक्के दिए हैं. इस लीग में उनके नाम 187 विकेट हैं.

4. जसप्रीत बुमराह

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल करियर में 145 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 3,337 गेंदें डालीं. इस दौरान उनकी 1,420 गेंदें डॉट रहीं. जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल करियर में 4,031 रन देकर 183 विकेट हासिल किए. इस दौरान उन्होंने 360 चौकों के साथ 123 छक्के खाए.

5. पीयूष चावला

पीयूष चावला ने साल 2008 से 2024 के बीच आईपीएल करियर में 192 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 5,108 रन देकर 192 विकेट हासिल किए. इस दौरान पीयूष चावला ने कुल 3,850 गेंदें फेंकीं, जिसमें 1,358 गेंदें डॉट रहीं. पीयूष चावला ने आईपीएल करियर में 374 चौकों के साथ 222 छक्के खाए हैं.