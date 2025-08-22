1132 चौके 1056 छक्के... T20 क्रिकेट की दुनिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज, 30 गेंदों में शतक ठोक मचा चुका तहलका
1132 चौके 1056 छक्के... T20 क्रिकेट की दुनिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज, 30 गेंदों में शतक ठोक मचा चुका तहलका

टी20 क्रिकेट में एक से एक विस्फोटक बल्लेबाज आए हैं, जिन्होंने चौके-छक्कों के तूफान से गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी. आज हम उस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो टी20 क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज माना जाता है. इस बल्लेबाज ने एक टी20 मैच में तो सिर्फ 30 गेंदों में ही शतक जमाकर तहलका मचा दिया था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:00 PM IST
1132 चौके 1056 छक्के... T20 क्रिकेट की दुनिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज, 30 गेंदों में शतक ठोक मचा चुका तहलका

टी20 क्रिकेट में एक से एक विस्फोटक बल्लेबाज आए हैं, जिन्होंने चौके-छक्कों के तूफान से गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी. आज हम उस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो टी20 क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज माना जाता है. इस बल्लेबाज ने एक टी20 मैच में तो सिर्फ 30 गेंदों में ही शतक जमाकर तहलका मचा दिया था. इसी मुकाबले में सिर्फ 66 गेंदों में 175 रन की पारी खेलकर इस बल्लेबाज ने रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी थी. फैंस अब तक समझ ही चुके होंगे कि हम यहां बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल की.

टी20 क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज

क्रिस गेल को अगर टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. गेल ने अपने विस्फोटक बैटिंग स्टाइल से दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई. मौजूदा समय में और पहले ही कई ऐसे बल्लेबाज हुए, जिनका बैटिंग स्टाइल बेहद ही आक्रामक रहा, लेकिन क्रिस गेल की बात ही कुछ और है. गेल जब भी क्रीज पर रहते थे, गेंदबाज उन्हें आउट करने की बजाय बचने को देखता था. इसकी वजह थी उनकी बेरहम बैटिंग और हर गेंद पर चौके-छक्के लगाने की आक्रामक सोच. गेल के इसी अंदाज ने उन्हें टी20 क्रिकेट में दुनिया का सबसे घातक बल्लेबाज बना दिया.

ये भी पढ़ें: पहले चला स्पिन का जादू, अब रफ्तार का कहर... कंगारुओं पर भारी अफ्रीका के शेर, 6 दिन में ले लिया बदला

1056 छक्के और 22 शतक

सिर्फ विस्फोटक बैटिंग ही नहीं, गेल के टी20 क्रिकेट में आंकड़े बयां करते हैं कि क्यों उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे घातक बल्लेबाज माना जाता है. उन्होंने 463 मैचों में 1056 छक्के ठोके, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इतना ही नहीं, वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 22 बाद टी20 में ट्रिपल डिजिट का स्कोर छुआ. टी20 में सर्वाधिक शतकों की लिस्ट में उनके और दूसरे नंबर के बल्लेबाज के बीच 11 शतकों का फासला है.

30 गेंदों में शतक जड़ मचाया था तहलका

क्रिस गेल की आईपीएल में खेली गई 175 रनों की ऐतिहासिक पारी को कौन भूल सकता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए गेल ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ  मैच में महज 30 गेंदों में सेंचुरी बना दी थी, जो आज भी आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है. इस मुकाबले में गेल ने 17 छक्के और 13 छक्के लगाते हुए 265 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. और तो और गेल को पारी में कोई आउट भी नहीं कर सका. ओपनिंग करने आए गेल पूरे 20 ओवर तक क्रीज पर रहे और नाबाद लौटे.

ये भी पढ़ें: 100% विनिंग रेट... धोनी-रोहित से भी आगे पाकिस्तान का ये दिग्गज, एशिया कप के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट

टी20 क्रिकेट में खड़ा किया रनों का पहाड़

गेल ने इस फॉर्मेट में रनों का पहाड़ खड़ा किया हुआ है. उनके नाम टी20 में सबसे ज्यादा 14562 रन दर्ज हैं. दुनिया का कोई और बल्लेबाज अब तक 14000 टी20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है. 1132 चौके और 1056 छक्कों के साथ गेल ने 10060 गेंदों का सामना करते हुए यह रन बनाए. उन्होंने टी20 करियर स्ट्राइक रेट 144.75 का रहा. इस दौरान उन्होंने 88 अर्धशतक भी बनाए. आईपीएल में खेली 175 रन की नाबाद पारी उनका टी20 फॉर्मेट में बेस्ट स्कोर है. वह दुनियाभर की तमाम टी20 लीग्स और टीमों का हिस्सा रहे.

author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Chris Gayle T20 Cricket

;