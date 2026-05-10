क्रिकेट इतिहास में 'अमर' रहेगा यह रिकॉर्ड, उसके करीब भी पहुंच पाना नामुमकिन! रिकी पोंटिंग और विराट कोहली भी फेल

Unique Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास में हर पीढ़ी के साथ रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. सचिन तेंदुलकर के शतकों के शतक से लेकर मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेटों तक खेल ने कई महान उपलब्धियां देखी हैं. एक रिकॉर्ड ऐसा है जो एक अभेद्य किले की तरह खड़ा है. एक ऐसा रिकॉर्ड जो एक दशक से अधिक समय से नहीं टूटा है और आधुनिक युग में इसे तोड़ना व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है. वह है बतौर कप्तान सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड, जो दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ग्रीम स्मिथ के नाम है.

ग्रीम स्मिथ केवल एक कप्तान नहीं थे, वह एक विलक्षण प्रतिभा थे. महज 22 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका का कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद स्मिथ ने 2003 से 2014 तक टीम का नेतृत्व किया. अपने एक दशक से अधिक लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड 109 टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी की. खेल के इतिहास में वह एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 से अधिक टेस्ट मैचों में अपने देश का नेतृत्व किया है.

इस रिकॉर्ड के पीछे की असली मेहनत क्या थी?

स्मिथ का यह रिकॉर्ड असाधारण फिटनेस, मानसिक मजबूती और दबाव में निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है. 100 से अधिक मैचों में टीम का नेतृत्व करने के लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि खेल के सबसे लंबे प्रारूप द्वारा एक कप्तान के मन और शरीर पर पड़ने वाले भारी बोझ और मानसिक थकान को सहन करने की क्षमता भी चाहिए.

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दिग्गज कप्तानों की दौड़ में स्मिथ कितने आगे?

जब हम स्मिथ के पीछे के कप्तानों की सूची देखते हैं, तो उनकी उपलब्धि की विशालता समझ आती है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का पुनर्निर्माण करने वाले महान खिलाड़ी एलन बॉर्डर (93 टेस्ट) भी कप्तानी में शतक के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके. स्टीफन फ्लेमिंग (80 टेस्ट), रिकी पोंटिंग (77 टेस्ट), और क्लाइव लॉयड (74 टेस्ट) जैसे दिग्गज भी स्मिथ से काफी पीछे रह गए. भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान विराट कोहली भी अपनी आक्रामकता के बावजूद स्मिथ से 41 मैच पीछे 68 मैचों पर अपनी कप्तानी की पारी समाप्त कर सके.

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सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड

ग्रीम स्मिथ:2003-2014- 109 टेस्ट

एलेन बॉर्डर: 1984-1994- 93 टेस्ट

स्टीफन फ्लेमिंग: 1997-2006- 80 टेस्ट

रिकी पोंटिंग: 2004-2010- 77 टेस्ट

क्लाइव लॉयड: 1974-1985- 74 टेस्ट

विराट कोहली: 2014-2022- 68 टेस्ट

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आज के दौर में यह रिकॉर्ड 'असंभव' क्यों?

वर्तमान क्रिकेट परिदृश्य में कई कारक स्मिथ के 109 मैचों के रिकॉर्ड को 'अमर' बनाते हैं. वर्कलोड और मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है. आधुनिक क्रिकेटर तीनों प्रारूप और आईपीएल खेलते हैं, जिससे कप्तानी की मानसिक थकान बहुत अधिक बढ़ गई है. इसके अलावा, 'स्प्लिट कैप्टेंसी' और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कारण परिणामों का तत्काल दबाव कप्तानों के कार्यकाल को छोटा कर देता है, जबकि 2000 के दशक में कप्तानों को अधिक समय दिया जाता था. 100 से अधिक टेस्ट मैचों तक विशेषज्ञ बल्लेबाज और कप्तान के रूप में शीर्ष पर बने रहने के लिए जिस शारीरिक टिकाऊपन की आवश्यकता है, वह आज के दौर में मुश्किल है.