299 नाबाद... क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, दोहरा शतक भी हो गया फीका

Shameful Cricket Record: नर्वस नाइंटीज, बल्लेबाजों के लिए वो मनहूस पल जो रातों की नींद उड़ा देता है. कोई बल्लेबाज जब 90 से 99 के बीच में आउट हो जाता है तो उसकी नींदे हराम हो जाती हैं. लेकिन हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जब एक बल्लेबाज 299 पर ही नाबाद रह गया. जिसके बाद कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि उस बल्लेबाज पर क्या बीती होगी. टीम के साथ की एक गलती इस बल्लेबाज को तिहरे शतक से दूर कर गई.

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा नर्वस नाइंटीज

ये कोई छोटा-मोटा नर्वस नाइंटीज नहीं है बल्कि इसे हम क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज भी कहें तो गुरेज नहीं होगा. ऐसा नर्वस नाइंटीज जो जीवन में शायद कभी इस बल्लेबाज के दिमाग से निकले. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि रिकॉर्डधारी डॉन ब्रैडमैन थे. ब्रैडमैन की वो पारी जो उन्हें अंदर से कचोट गई. यह साल 1932 की बात है जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सीरीज के चौथे टेस्ट में एडिलेड के मैदान पर एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं और डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के संकटमोचक थे.

ब्रैडमैन ने बचाई ऑस्ट्रेलिया की लाज

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 308 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी. लेकिन एक छोर पर डॉन ब्रैडमैन टिके रहे. उन्होंने पहले शतक लगाया, फिर दोहरा शतक जमाया और जब तिहरे शतक की दहलीज पर थे तो दूसरे छोर से टीम फुस्स हो चुकी थी.

आखिरी बल्लेबाज ने कर दी गलती

डॉन ब्रैडमैन धीरे-धीरे 299 रन पर नाबाद थे, लेकिन दूसरे छोर पर एक बल्लेबाज आउट हुआ और डेब्यूटेंट पुड थुलरो बैटिंग करने उतरे. उन्होंने 13 गेंद खेलीं और खाता नहीं खुला. लेकिन अपनी 14वीं गेंद पर थुलरो ब्रैडमैन को स्ट्राइक देने के लिए दौड़े और बदकिस्मती से रन आउट हो गए. जिसके चलते ब्रैडमैन की पारी 299 नाबाद पर ही खत्म हो गई और उनका यह दोहरा शतक भी फीका नजर आया.