299 नाबाद... क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, दोहरा शतक भी हो गया फीका
Advertisement
trendingNow12893721
Hindi Newsक्रिकेट

299 नाबाद... क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, दोहरा शतक भी हो गया फीका

Shameful Cricket Record: नर्वस नाइंटीज, बल्लेबाजों के लिए वो मनहूस पल जो रातों की नींद उड़ा देता है. कोई बल्लेबाज जब 90 से 99 के बीच में आउट हो जाता है तो उसकी नींदे हराम हो जाती हैं. लेकिन हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जब एक बल्लेबाज 299 पर ही नाबाद रह गया. 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 23, 2025, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Run out
Run out

Shameful Cricket Record: नर्वस नाइंटीज, बल्लेबाजों के लिए वो मनहूस पल जो रातों की नींद उड़ा देता है. कोई बल्लेबाज जब 90 से 99 के बीच में आउट हो जाता है तो उसकी नींदे हराम हो जाती हैं. लेकिन हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जब एक बल्लेबाज 299 पर ही नाबाद रह गया. जिसके बाद कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि उस बल्लेबाज पर क्या बीती होगी. टीम के साथ की एक गलती इस बल्लेबाज को तिहरे शतक से दूर कर गई. 

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा नर्वस नाइंटीज

ये कोई छोटा-मोटा नर्वस नाइंटीज नहीं है बल्कि इसे हम क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज भी कहें तो गुरेज नहीं होगा. ऐसा नर्वस नाइंटीज जो जीवन में शायद कभी इस बल्लेबाज के दिमाग से निकले. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि रिकॉर्डधारी डॉन ब्रैडमैन थे. ब्रैडमैन की वो पारी जो उन्हें अंदर से कचोट गई. यह साल 1932 की बात है जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सीरीज के चौथे टेस्ट में एडिलेड के मैदान पर एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं और डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के संकटमोचक थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रैडमैन ने बचाई ऑस्ट्रेलिया की लाज

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 308 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी. लेकिन एक छोर पर डॉन ब्रैडमैन टिके रहे. उन्होंने पहले शतक लगाया, फिर दोहरा शतक जमाया और जब तिहरे शतक की दहलीज पर थे तो दूसरे छोर से टीम फुस्स हो चुकी थी. 

ये भी पढ़ें.. 15 साल का टूटा साथ... टीम इंडिया से इस दिग्गज की विदाई, एशिया कप से पहले BCCI का बहुत बड़ा फैसला

आखिरी बल्लेबाज ने कर दी गलती

डॉन ब्रैडमैन धीरे-धीरे 299 रन पर नाबाद थे, लेकिन दूसरे छोर पर एक बल्लेबाज आउट हुआ और डेब्यूटेंट पुड थुलरो बैटिंग करने उतरे. उन्होंने 13 गेंद खेलीं और खाता नहीं खुला. लेकिन अपनी 14वीं गेंद पर थुलरो ब्रैडमैन को स्ट्राइक देने के लिए दौड़े और बदकिस्मती से रन आउट हो गए. जिसके चलते ब्रैडमैन की पारी 299 नाबाद पर ही खत्म हो गई और उनका यह दोहरा शतक भी फीका नजर आया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
;