एशिया कप: टीम इंडिया की Playing XI में उतरेगा ये तूफानी बल्लेबाज! 200 की स्ट्राइक रेट से कूटता है रन

एशिया कप 2025 में जब भारत खेलने उतरेगा तो एक क्रिकेटर का टीम इंडिया की Playing XI में शामिल होना लगभग तय है. भारत का यह बल्लेबाज बेहद खतरनाक और विस्फोटक है. यह बल्लेबाज 200 की स्ट्राइक रेट से रन कूटता है और अकेले दम पर किसी भी मैच को पलटने में माहिर है. भारत का ये खतरनाक बल्लेबाज एशिया कप 2025 में विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देगा. आपको बता दें कि 9 सितंबर से UAE की धरती पर एशिया कप 2025 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है.

टीम इंडिया की Playing XI में उतरेगा ये तूफानी बल्लेबाज!

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट इस एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के हर मैच में खतरनाक बल्लेबाज तिलक वर्मा को Playing XI में शामिल करेगी. तिलक वर्मा का टी20 फॉर्मेट में गजब का रिकॉर्ड है. तिलक वर्मा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे.

200 की स्ट्राइक रेट से कूटता है रन

22 साल के तिलक वर्मा कप्तान सूर्यकुमार यादव के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं. तिलक वर्मा 200 की स्ट्राइक रेट से रन कूटने वाले विस्फोटक बल्लेबाज हैं. तिलक वर्मा क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं. तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए 25 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 49.93 की औसत और 155.08 की स्ट्राइक रेट से 749 रन कूटे हैं, जिसमें 61 चौके और 43 छक्के शामिल रहे हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. तिलक वर्मा ने 54 IPL मैचों में 144.42 की स्ट्राइक रेट से 1499 रन बनाए हैं, जिसमें 113 चौके और 74 छक्के शामिल रहे हैं. तिलक वर्मा ने IPL में 8 अर्धशतक जड़े हैं. तिलक वर्मा का IPL में बेस्ट स्कोर 84 रन रहा है.

पिता पेशे से इलेक्ट्रीशियन

तिलक वर्मा के पिता पेशे से इलेक्ट्रीशियन हैं. वह आर्थिक रूप से इतने कमजोर रहे थे कि वह अपने बेटे के सपने का साकार नहीं कर सकते थे. तिलक वर्मा के पिता नम्बूरी नागराजू अपने बेटे को क्रिकेट अकादमी भेजने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके कोच सलाम बायश ने उनके सभी खर्चों को वहन किया, जिसके दम पर आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं. तिलक वर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके कोच सलाम बायश ने उन्हें कोचिंग के अलावा भोजन और जरूरत पड़ने पर अपने घर में रहने के लिए भी जगह दी. तिलक वर्मा को इस मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय उसके कोच सलाम बायश को जाता है.