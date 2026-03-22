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Hindi Newsक्रिकेटशुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की ताकत हुई दोगुनी, दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज अचानक टीम से जुड़ा

शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की ताकत हुई दोगुनी, दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज अचानक टीम से जुड़ा

IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस की ताकत दोगुनी हो गई है. दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज अचानक गुजरात टाइटंस की टीम से जुड़ गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 22, 2026, 03:34 PM IST
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IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस की ताकत दोगुनी हो गई है. दुनिया का सबसे खूंखार गेंदबाज अचानक गुजरात टाइटंस की टीम से जुड़ गया है. IPL 2026 सीजन की शुरुआत से पहले कैगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस की टीम से जुड़ गए हैं. गुजरात टाइटंस ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर दी है. कैगिसो रबाडा ने पिछले सीजन में सिर्फ 4 ही मुकाबले खेले थे और वह निजी कारणों के चलते घर लौट गए थे.

गुजरात टाइटंस की ताकत हुई दोगुनी

गुजरात टाइटंस ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर कैगिसो रबाडा की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'अगर आपने पलक झपकाई, तो आप एंट्री मिस कर देंगे. घर में आपका स्वागत है, कैगिसो रबाडा.' IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है और इस सीजन में कैगिसो रबाडा से गुजरात टाइटंस की टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

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टीम से अचानक जुड़ा ये गेंदबाज

आईपीएल 2025 में खेले 4 मुकाबलों में कैगिसो रबाडा ने सिर्फ 2 ही विकेट निकाले थे और उनका इकोनॉमी 11.57 का रहा था. कैगिसो रबाडा की हालिया फॉर्म भी गुजरात के लिए चिंता का विषय जरूर होगी. हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रबाडा लय में दिखाई नहीं दिए थे. वह 7 मुकाबलों में सिर्फ 5 विकेट ही निकाल सके थे और उनका इकोनॉमी भी 8.13 का रहा था.

गुजरात के पेस अटैक में कौन-कौन मौजूद?

रबाडा के अलावा टीम के पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा के रूप में तीन बेहतरीन भारतीय तेज गेंदबाज मौजूद हैं. प्रसिद्ध कृष्णा पिछले सीजन सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज रहे थे. उन्होंने 15 मुकाबलों में 25 विकेट अपने नाम किए थे. बल्ले के साथ-साथ गुजरात को जेसन होल्डर से गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

टाइटंस की बल्लेबाजी बहुत मजबूत

आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन अच्छा रहा था. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने एलिमिनेटर तक का सफर तय किया था. हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में टीम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था. गिल ने 15 मुकाबलों में 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 650 रन बनाए थे, जबकि साई सुदर्शन ने 15 मुकाबलों में 156 के स्ट्राइक रेट से 759 रन बनाए थे. सुदर्शन पिछले सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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