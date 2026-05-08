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भारत को IPL 2026 से मिला सबसे खूंखार तेज गेंदबाज, टीम इंडिया को जिता सकता है 2027 वर्ल्ड कप

IPL 2026: भारत को IPL 2026 से सबसे खूंखार तेज गेंदबाज मिल गया है, जो टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. इस खतरनाक तेज गेंदबाज की कातिलाना गेंदबाजी के सामने विरोधी बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आते हैं. IPL 2026 से इस तेज गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया को एक हीरे जैसा तेज गेंदबाज मिल गया है, जो अगर 2027 वर्ल्ड कप में खेलता है, तो वह भारतीय क्रिकेट टीम को ट्रॉफी जिता सकता है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 08, 2026, 06:58 AM IST
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भारत को IPL 2026 से मिला सबसे खूंखार तेज गेंदबाज, टीम इंडिया को जिता सकता है 2027 वर्ल्ड कप

IPL 2026: भारत को IPL 2026 से सबसे खूंखार तेज गेंदबाज मिल गया है, जो टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. इस खतरनाक तेज गेंदबाज की कातिलाना गेंदबाजी के सामने विरोधी बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आते हैं. IPL 2026 से इस तेज गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया को एक हीरे जैसा तेज गेंदबाज मिल गया है, जो अगर 2027 वर्ल्ड कप में खेलता है, तो वह भारतीय क्रिकेट टीम को ट्रॉफी जिता सकता है. साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा.

भारत को IPL 2026 से मिला सबसे खूंखार तेज गेंदबाज

भारत के पास 1983 और 2011 के बाद तीसरा ODI वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. टीम इंडिया को अगर ICC वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे हर हाल में इस तेज गेंदबाज का ODI डेब्यू करवाना ही होगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं... लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खूंखार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की, जो IPL 2026 में अपनी कातिलाना तेज गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. प्रिंस यादव ने IPL 2026 के 10 मैचों में अभी तक 18.68 की खतरनाक गेंदबाजी औसत से 16 विकेट हासिल किए हैं. प्रिंस यादव 130–140 km/h की रफ्तार से सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर विकेट चटकाते हैं.

टीम इंडिया को जिता सकता है 2027 वर्ल्ड कप

प्रिंस यादव ने ही गुरुवार (7 मई) को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को जीरो पर क्लीन बोल्ड किया था. प्रिंस यादव ने इससे पहले पिछले महीने 27 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड को बिल्कुल इसी अंदाज में 47 रन पर क्लीन बोल्ड किया था. प्रिंस यादव को उनकी धारदार तेज गेंदबाजी देखते हुए भारत की ODI टीम में डेब्यू का मौका मिल सकता है. IPL 2026 के बाद भारत को जून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने ही देश में तीन मैचों की ODI सीरीज खेलनी है. प्रिंस यादव को इसी ODI सीरीज में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करने का मौका मिल सकता है.

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कौन है भारत का ये खूंखार तेज गेंदबाज?

प्रिंस यादव यादव टीम इंडिया के लिए 2027 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं. इस तेज गेंदबाज ने भी भारत के लिए 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जताई है. 12 दिसंबर 2001 को जन्मे प्रिंस यादव दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने IPL 2026 के लिए प्रिंस यादव को 30 लाख रुपये में रिटेन किया था. प्रिंस यादव दिल्ली प्रीमियर लीग के जरिए आगे बढ़े. एक्शन में कम से कम बदलाव के साथ अपनी गति को मिलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें सबसे अलग बना दिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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