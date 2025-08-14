महारिकॉर्ड के करीब ग्लेन मैक्सवेल...साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचेंगे इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार होगा ऐसा

Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार (16 अगस्त) को खेला जाएगा. इस मैच में कंगारू टीम विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं. बल्ले नहीं बल्कि गेंद से कमाल दिखाते ही वह खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे. मैक्सवेल टी20 इंटरनेशनल में 2500 रन और 50 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन जाएंगे.

तीसरे क्रिकेटर बनने के करीब मैक्सवेल

यह उपलब्धि अब तक पुरुष क्रिकेट में केवल तीन खिलाड़ियों ने हासिल की है. इनमें बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, मलेशिया के विरंदीप सिंह और पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज शामिल हैं. इन तीनों में से शाकिब अल हसन एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके नाम 2500 से अधिक रन और 100 से अधिक विकेट दर्ज हैं.

पुरुष टी20 इंटरनेशनल में 2500+ रन और 50+ विकेट वाले खिलाड़ी

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश): 129 मैच - 2551 रन - 149 विकेट

विरंदीप सिंह (मलेशिया): 102 मैच - 3013 रन - 97 विकेट

मोहम्मद हफीज (पाकिस्तान): 119 मैच - 2514 रन - 61 विकेट

महिला क्रिकेट में दिग्गजों ने किया है यह कारनामा

महिला क्रिकेट में कई महान खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की है. इस सूची में न्यूजीलैंड की सूजी डिवाइन और सूजी बेट्स, वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और डिआंड्रा डॉटिन, इंग्लैंड की नेट साइवर-ब्रंट, यूएई की ईशा ओझा और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू जैसी दिग्गज शामिल हैं.

दक्षिण अफ्रीका सीरीज में मैक्सवेल का प्रदर्शन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा T20I सीरीज में मैक्सवेल का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. पहले मैच में मैक्सवेल ने एक शानदार कैच लेकर रयान रिकेल्टन (71 रन) को आउट किया था. वह ऑस्ट्रेलिया की 17 रन की जीत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ. गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया. दूसरे मैच में उनकी गेंदबाजी महंगी साबित हुई, जहां उन्होंने बिना विकेट लिए 4 ओवर में 42 रन दिए. बल्लेबाजी में उन्होंने 10 गेंदों पर 16 रन बनाए.