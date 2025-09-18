इस खूंखार भारतीय ओपनर को ODI और T20I से किया जा रहा इग्नोर, पूर्व क्रिकेटर ने उठाए गंभीर सवाल
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:11 PM IST
Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है. उसने यूएई और अमेरिका को हराकर सुपर-4 में अपना स्थान पक्का कर लिया. इस टूर्नामेंट के लिए यशस्वी जायसवाल को नहीं चुना गया. उनके ऊपर शुभमन गिल को तरजीह दी गई. यशस्वी को नजरअंदाज किए जाने पर बहुत सारे सवाल उठाए गए. यहां तक कि अभी तक इस बात की चर्चा हो रही है.  पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि यह अन्याय है कि यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट टीम के व्हाइट-बॉल सेटअप का हिस्सा नहीं हैं.

ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं यशस्वी

अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि वह यशस्वी को एक ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी के रूप में देखते हैं और उन्हें भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में लगातार खेलना चाहिए. आकाश ने कहा, ''यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि यशस्वी एक अच्छे खिलाड़ी हैं. जब आप यशस्वी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह तीन फॉर्मेट वाले खिलाड़ी हैं. हालांकि, वर्तमान में वह सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और यह एक अन्याय जैसा लगता है.''

ऑस्ट्रेलिया जाएंगे यशस्वी?

आकाश ने यशस्वी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में रन बनाने का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए टीम में होंगे. उन्होंने कहा, ''अभी के लिए सच्चाई यह है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट खेलेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वह रन भी बनाएंगे क्योंकि वह इसी तरह के खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि उन्हें अब वनडे टीम के साथ यात्रा करने का मौका मिलेगा. जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज शुरू होगी, तो वह वहां होंगे.''

ये भी पढ़ें: रमीज राजा की बदजुबानी, मैच रेफरी को बताया 'फिक्सर', खुल गया मोहसिन नकवी की 'नौटंकी' का राज

2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में हो सकते हैं यशस्वी

आकाश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यशस्वी 2026 में भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बना लेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले 15 टी20 मैच हैं. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि उन्हें टी20 में भी अभी इंतजार करना होगा. उनका नाम इतनी जल्दी 15 में नहीं आएगा क्योंकि जब हम एशिया कप जीतेंगे, तो बदलाव की गुंजाइश ज्यादा नहीं होगी. हालांकि, विश्व कप होने से पहले 15 टी20 हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वह 15 में जगह बना लेंगे.''

ये भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेट में टूट गया 136 साल पुराना रिकॉर्ड, 21 साल के खिलाड़ी ने मचाई सनसनी

अय्यर के खेलने की भी उम्मीद

यशस्वी के साथ-साथ आकाश ने श्रेयस अय्यर को भी अगले साल होने वाले आईसीसी इवेंट के लिए टीम में शामिल होने की सलाह दी. पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा, ''मैं उन्हें (यशस्वी) बहुत पसंद करता हूं. वह एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि वह टीम में जगह बनाएंगे. मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आखिकार हमारी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे.''

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Indian cricket team

Trending news

