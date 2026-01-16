6, 6, 6, 6... एशेज खत्म होते ही स्टीव स्मिथ पर सवार हुआ T20 का 'भूत', दूसरे छोर आसमान ताकते रहे बाबर आजम

Steve Smith: ऑस्ट्रेलिया ने हाल के दिनों में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में 4-1 से एकतरफा जीत दर्ज की. मॉडर्न क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट के सरताज स्टीव स्मिथ ने इस सीरीज में 1 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 286 रन ठोके थे. अब एशेज खत्म होते ही उन्होंने खुद को टेस्ट से टी20 में धमाकेदार अंदाज में स्विच किया. स्मिथ ने बिग बैश लीग में अपने धुआंधार शतक से तबाही मचा डाली है. स्मिथ बीबीएल में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस शतक को मिलाकर बीबीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 4 शतक ठोकने का कारनामा कर दिया है.

एक ओवर में ठोके 32 रन

स्टीव स्मिथ टेस्ट में क्लास दिखाते नजर आते हैं, लेकिन टी20 में उनका अंदाज कुछ अलग ही नजर आया. बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. इस मैच में स्टीव स्मिथ ने एक ओवर में 32 रन ठोक डाले. पारी के 12 ओवर में गेंद रेयान हेडली के हाथों में थी और स्मिथ प्रचंड फॉर्म में नजर आए. स्मिथ ने इस ओवर में 32 रन बटोरी, जिसमें शुरु की 4 बॉल पर 4 छक्के और फिर नो बॉल पर चौका, एक डबल और एक वाइड का रन जुड़ा. ये बीबीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ.

190 रन का था लक्ष्य

सिडनी सिक्सर्स की टीम के सामने 190 रन का लक्ष्य था. सिडनी थंडर्स की तरफ से स्मिथ के साथी खिलाड़ी डेविड वॉर्नर ने बल्ले से हल्ला मचाया. उन्होंने 65 गेंद में 4 छक्के जबकि 11 चौकों के दम पर 100 रन की पारी खेली और टीम को यहां तक पहुंचाया. लेकिन वॉर्नर की पारी स्मिथ के सामने फिकी नर आई.

17.2 ओवर में जीता मैच

स्मिथ की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत सिडनी सिक्सर्स की टीम ने महज 17.2 ओवर्स में ही मुकाबले को जीत लिया. स्मिथ ने मुकाबले में 42 गेंद में 5 चौके और 9 छक्के जमाकर 100 रन की पारी खेली. स्मिथ वनडे से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन टी20 और टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टी20 स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है.