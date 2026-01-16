Advertisement
trendingNow13076660
Hindi Newsक्रिकेट6, 6, 6, 6... एशेज खत्म होते ही स्टीव स्मिथ पर सवार हुआ T20 का भूत, दूसरे छोर आसमान ताकते रहे बाबर आजम

6, 6, 6, 6... एशेज खत्म होते ही स्टीव स्मिथ पर सवार हुआ T20 का 'भूत', दूसरे छोर आसमान ताकते रहे बाबर आजम

Steve Smith: ऑस्ट्रेलिया ने हाल के दिनों में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में 4-1 से एकतरफा जीत दर्ज की. मॉडर्न क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट के सरताज स्टीव स्मिथ ने इस सीरीज में 1 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 286 रन ठोके थे. अब एशेज खत्म होते ही उन्होंने खुद को टेस्ट से टी20 में धमाकेदार अंदाज में स्विच किया. स्मिथ ने बिग बैश लीग में अपने धुआंधार शतक से तबाही मचा डाली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Steve Smith
Steve Smith

Steve Smith: ऑस्ट्रेलिया ने हाल के दिनों में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में 4-1 से एकतरफा जीत दर्ज की. मॉडर्न क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट के सरताज स्टीव स्मिथ ने इस सीरीज में 1 शतक और 1 फिफ्टी के दम पर 286 रन ठोके थे. अब एशेज खत्म होते ही उन्होंने खुद को टेस्ट से टी20 में धमाकेदार अंदाज में स्विच किया. स्मिथ ने बिग बैश लीग में अपने धुआंधार शतक से तबाही मचा डाली है. स्मिथ बीबीएल में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस शतक को मिलाकर बीबीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 4 शतक ठोकने का कारनामा कर दिया है. 

एक ओवर में ठोके 32 रन

स्टीव स्मिथ टेस्ट में क्लास दिखाते नजर आते हैं, लेकिन टी20 में उनका अंदाज कुछ अलग ही नजर आया. बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. इस मैच में स्टीव स्मिथ ने एक ओवर में 32 रन ठोक डाले. पारी के 12 ओवर में गेंद रेयान हेडली के हाथों में थी और स्मिथ प्रचंड फॉर्म में नजर आए. स्मिथ ने इस ओवर में 32 रन बटोरी, जिसमें शुरु की 4 बॉल पर 4 छक्के और फिर नो बॉल पर चौका, एक डबल और एक वाइड का रन जुड़ा. ये बीबीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

190 रन का था लक्ष्य

सिडनी सिक्सर्स की टीम के सामने 190 रन का लक्ष्य था. सिडनी थंडर्स की तरफ से स्मिथ के साथी खिलाड़ी डेविड वॉर्नर ने बल्ले से हल्ला मचाया. उन्होंने 65 गेंद में 4 छक्के जबकि 11 चौकों के दम पर 100 रन की पारी खेली और टीम को यहां तक पहुंचाया. लेकिन वॉर्नर की पारी स्मिथ के सामने फिकी नर आई. 

ये भी पढे़ं.. Under19 वर्ल्ड कप और टी20 विश्व कप जीतने वाले 4 भारतीय धुरंधर

17.2 ओवर में जीता मैच

स्मिथ की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत सिडनी सिक्सर्स की टीम ने महज 17.2 ओवर्स में ही मुकाबले को जीत लिया. स्मिथ ने मुकाबले में 42 गेंद में 5 चौके और 9 छक्के जमाकर 100 रन की पारी खेली. स्मिथ वनडे से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन टी20 और टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टी20 स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Steve Smith

Trending news

सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC Election 2026
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
BMC Chunav 2026
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
Maharashtra Municipal Corporation Elections
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
BMC Election Result 2026
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
BMC elections
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
Mukul Roy
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
Dinesh Waghmare
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल