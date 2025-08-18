कत्ल से कम नहीं इस खूंखार गेंदबाज की बॉलिंग, शेर की तरह करता है बल्लेबाजों का शिकार!
Advertisement
trendingNow12885633
Hindi Newsक्रिकेट

कत्ल से कम नहीं इस खूंखार गेंदबाज की बॉलिंग, शेर की तरह करता है बल्लेबाजों का शिकार!

Team India Cricketer: वर्ल्ड क्रिकेट का एक खूंखार गेंदबाज ऐसा है जिसकी बॉलिंग कत्ल से कम नहीं है. जब पिच पर ये गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए उतरता है तो वह शेर की तरह बल्लेबाजों का शिकार करता है. ये गेंदबाज मानों तबाही का दूसरा नाम है. अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ये गेंदबाज किसी भी मैच को पलटने में माहिर है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कत्ल से कम नहीं इस खूंखार गेंदबाज की बॉलिंग, शेर की तरह करता है बल्लेबाजों का शिकार!

Team India Cricketer: वर्ल्ड क्रिकेट का एक खूंखार गेंदबाज ऐसा है जिसकी बॉलिंग कत्ल से कम नहीं है. जब पिच पर ये गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए उतरता है तो वह शेर की तरह बल्लेबाजों का शिकार करता है. ये गेंदबाज मानों तबाही का दूसरा नाम है. अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ये गेंदबाज किसी भी मैच को पलटने में माहिर है. लगभग हर मैच में ये धाकड़ गेंदबाज अहम मौके पर अपनी टीम को विकेट चटकाकर देता है. वर्ल्ड क्रिकेट में इस गेंदबाज का बहुत नाम है और उसे टूर्नामेंट जिताने वाला गेंदबाज कहा जाता है.

कत्ल से कम नहीं इस खूंखार गेंदबाज की बॉलिंग

वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार यह बॉलर कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया की जान जसप्रीत बुमराह हैं. जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 457 विकेट हासिल कर चुका है. इस मैच विनर गेंदबाज की मौजूदगी से ही टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाती है. पावर प्ले और स्लॉग ओवर्स में अपनी घातक यॉर्कर गेंदों से विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई भी गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं है.

शेर की तरह करता है बल्लेबाजों का शिकार!

तेज तर्रार गेंद, खतरनाक बाउंसर्स और पंजातोड़ यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का सबसे बड़ा गहना है. दुनियाभर के बल्लेबाजों में जसप्रीत बुमराह का वो खौफ है, जो किसी शेर को देख लेने पर किसी भी इंसान को होता है. जसप्रीत बुमराह दूसरे तेज गेंदबाजों के मुकाबले एक कदम आगे रहते हैं . जब-जब टीम इंडिया को जल्द विकेट की दरकार होती है, तो उस दौरान जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं. जसप्रीत बुमराह दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं. जसप्रीत बुमराह ने 23 जनवरी 2016 को अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था.

भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में मचाया कहर

31 साल के जसप्रीत बुमराह ने 48 टेस्ट मैचों में 219 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 15 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. 89 वनडे मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 149 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में 2 बार पारी में 5 विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 70 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 89 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है.

टेस्ट में अनोखा रिकॉर्ड

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम टेस्ट मैच के एक ही ओवर में सबसे ज्यादा 35 रन बटोरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. जसप्रीत बुमराह ने जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज स्टुअर्ड ब्रॉड के एक ही ओवर में 35 रन बटोर लिए. इस दौरान जसप्रीत बुमराह के बल्ले से 29 रन निकले और बाकी के 6 रन एक्स्ट्रा के तौर पर आए. टेस्ट मैच के एक ओवर में 35 रन भारत की ओर से रिकॉर्ड है. जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ा था. हार्दिक पांड्या ने अगस्त 2017 में श्रीलंका के खिलाफ एक ओवर में 26 रन बनाए थे. हार्दिक पांड्या से पहले भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने जुलाई 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 24 रन बनाए थे.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrah

Trending news

स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
;