न्यूजीलैंड का नया 'रॉस टेलर', चौके-छक्कों का तूफान, 160 की स्ट्राइक रेट से आतिशी शतक

New Zealand vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन ने विस्फोटक शतक लगाकर सनसनी मचा दी. इस विस्फोटक बल्लेबाज ने तूफानी सेंचुरी से कंगारू टीम की हेकड़ी निकाल दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:19 PM IST
New Zealand vs Australia 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन ने विस्फोटक शतक लगाकर सनसनी मचा दी. इस विस्फोटक बल्लेबाज ने तूफानी सेंचुरी से कंगारू टीम की हेकड़ी निकाल दी. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया. रॉबिन्सन ने नाबाद 106 रन बनाए. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक है.

रॉबिन्सन ने लगाए 6 चौके और 5 छक्के

रॉबिन्स ने अपने करियर के 13वें टी20 इंटरनेशल मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की. उन्होंने 66 गेंदों की पारी में 6 चौके और 5 छक्के उड़ाए. उनका स्ट्राइक रेट 160.61 का रहा. रॉबिन्सन ने पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में पहला टी20 और श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में पहला वनडे मैच खेला था. इस मैच से पहले 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में रॉबिन्सन ने 2 अर्धशतकों की मदद से 278 रन बनाए थे. 

पहले मैच में शून्य पर हुए थे आउट

रॉबिन्सन को कीवी टीम का अगला रॉस टेलर माना जा रहा है, लेकिन उस दिग्गज खिलाड़ी के स्तर तक पहुंचने के लिए अभी उन्हें काफी मेहनत करनी होगी. इस पारी के बाद उनके 13 मैचों में 384 रन हो गए और उनका औसत अब 38.40 का है. बता दें कि रॉबिन्सन अपने पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में खाता नहीं खोल पाए थे. उसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और गेंदबाजों को जमकर कूटा है.

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से खूंखार ऑलराउंडर OUT

रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड को 181 रनों तक पहुंचाया

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन बनाए. ओपन टिम साइफर्ट 4 और डेवोन कॉन्वे 1 रन बनाकर आउट हो गए. मार्क चैपमैन खाता नहीं खोल पाए. इस तरह कीवी टीम के 6 रन पर 3 विकेट गिर गए. यहां से रॉबिन्सन और डेरेल मिचेल ने चौथे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की. मिचेल ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए. उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए बेवोन जैकब्स ने 21 गेंद पर 20 रन बनाए. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए रॉबिन्सन के साथ 64 रनों की साझेदारी की. ऑस्ट्रेलिया के बेन ड्वारशुइस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट 1-1 विकेट अपने नाम किए.

New Zealand vs Australia

