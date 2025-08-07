वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप... रॉकेट की रफ्तार से लगाया शॉट, कैमरामैन की फूल गई सांसें, बाल-बाल बचा

वैभव सूर्यवंशी, वो नाम जिसने पिछले कुछ समय से क्रिकेट जगत में तहलका मचाया हुआ है. 14 साल का यह भारतीय बल्लेबाज अपनी तूफानी बैटिंग के चलते सुर्खियों में है. आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग से सबका ध्यान खींचा था. हाल ही में एक वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया है, जिसमें वैभव ने अपने के तूफानी शॉट के चलते चर्चा में आ गए.
वैभव सूर्यवंशी, वो नाम जिसने पिछले कुछ समय से क्रिकेट जगत में तहलका मचाया हुआ है. 14 साल का यह भारतीय बल्लेबाज अपनी तूफानी बैटिंग के चलते सुर्खियों में है. आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ हिटिंग से सबका ध्यान खींचा था. हाल ही में एक वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया है, जिसमें वैभव ने अपने के तूफानी शॉट के चलते चर्चा में आ गए. इस युवा बल्लेबाज ने एक इतना जबरदस्त शॉट खेला कि गेंद सामने खड़े कैमरामैन को लगते-लगते बची.
वैभव रॉकेट की रफ्तार से लगाया शॉट और...
दरअसल, सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के एक प्रमोशनल वीडियो शूट का हिस्सा थे, जिसमें उन्हें बैटिंग करनी थी. अपने हेलमेट पर गोप्रो कैमरा लगाए सूर्यवंशी ने नेट्स में कदम रखा, जबकि 5 क्रू मेंबर्स नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर उनके शॉट्स रिकॉर्ड कर रहे थे. जैसे ही एक गेंदबाज ने आगे बढ़कर गेंद डाली, सूर्यवंशी ने तेज तर्रार सामने की तरफ शॉट खेला. गेंदबाज ने जितनी तेज बॉल फेंकी उसकी दोगुनी रफ्तार से वापस लौटी और गेंदबाज और क्रू मेंबर्स की ओर आई. रॉकेट की रफ्तार से अपनी ओर गेंद आते देख कुछ मेंबर्स अपना संतुलन खो बैठे और बचने की कोशिश में गिर पड़े.
वैभव न मांगी माफी
गनीमत यह रही कि यह गेंद किसी को लगी नहीं और कोई घायल नहीं हुआ. हालांकि, उनके इस शॉट ने क्रू मेंबर्स की सांसें फुला दीं थीं. अगर गेंद उनमें से किसी को लगती, तो गंभीर चोट लग सकती थी या अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता था. शॉट के बाद वैभव ने 'सॉरी, सॉरी' कहकर सभी से मांफी भी मांगी. इसका वीडियो राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. कई यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.
नहीं थम रहा वैभव का तूफान
सूर्यवंशी इस साल की शुरुआत से ही सुर्खियां में हैं, जब उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ शतक जड़ा था. यह आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक और कुल मिलाकर दूसरा सबसे तेज शतक था. इसके बाद से ही वह अपनी तूफानी बल्लेबाजी का लोहा मनवा रहे हैं.
आईपीएल के बाद इंग्लैंड के अपने पहले भारतीय अंडर-19 दौरे पर सूर्यवंशी ने युवा वनडे मैचों में शानदार बैटिंग से धूम मचा दी. भले ही उन्होंने सीरीज की शुरुआत पहल मैच में सिर्फ 19 गेंदों पर 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी से की और इसके बाद दूसरे मैच में 34 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, जो भारत के अंडर-19 इतिहास का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है.
सबसे तेज शतक जड़कर रचा इतिहास
इस दौरे पर उनकी सबसे यादगार पारी वॉर्सेस्टर में खेले गए आखिरी यूथ वनडे मैच में आई. जहां, सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में सबसे तेज यूथ वनडे शतक जड़कर इतिहास रच दिया. उन्होंने 78 गेंदों में शानदार 143 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही 71 की शानदार औसत से 355 रन बनाकर सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. हालांकि, इसके बाद दौरे पर खेले गए दो यूथ टेस्ट मैचों में उनके आंकड़े मामूली थे. चार पारियों में 22.50 की औसत से 90 रन बनाए.