इस धाकड़ बल्लेबाज ने लगाया T20 World Cup 2021 का सबसे लंबा Six, 100 मीटर से ज्यादा दूर गिरी गेंद

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में इंग्लैंड (England) भले ही सुपर-12 (Super 12) का अपना आखिरी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका (South Africa) से हार गई हो, लेकिन इयोन मोर्गन आर्मी ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली. इसके साथ ही एक इंग्लिश बल्लेबाज ने अपने शानदार शॉट से मैच में रोमांच बढ़ा दिया.

इंग्लैंड (England) के धाकड़ बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने अपनी टीम की पारी के 15वें ओवर में कगिसो राबडा (Kagiso Rabada) की पहली 3 गेंद पर छक्कों की हैट्रिक लगाई. इस पहली बॉल पर जो सिक्स लगा वो 112 मीटर दूरी का था.

Livingstone with a 112 meter six pic.twitter.com/I60hVNKjN0

कगिसो राबडा (Kagiso Rabada) भी इसे देखकर हैरान रह गए. उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार किया जाता है. वो डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं. उनकी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) के यूं बैक टू बैक सिक्स लगाने उनके कॉन्फिडेंस का पता चलता है.

Longest Six traveled in this #T20WorldCup

Liam Livingstone 112 Meters off Kagiso Rabada#ENGvSA pic.twitter.com/QJs91WQByG

