वनडे में इंग्लैंड के बल्लेबाज ने ठोका तिहरा शतक, 138 गेंदों पर जड़े 350 रन, उड़ाए 27 छक्के और 34 चौके

Cricket Records: वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए तिहरा शतक ठोकने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला महारिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक दिया. इस बल्लेबाज ने तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 138 गेंदों पर 350 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 34 चौके और 27 छक्के ठोक डाले.

वनडे में 138 गेंद पर ठोक दिए 350 रन

दरअसल, इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने वनडे क्रिकेट में इस बड़े अजूबे को अंजाम दिया. लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार एक वनडे मैच में 138 गेंदों पर 350 रन की पारी खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने यह तिहरा शतक साल 2015 में रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैम्पियनशिप में काल्डी के खिलाफ बनाया था. लियाम लिविंगस्टोन ने क्लब नैन्टविच के लिए बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की थी.

34 चौके और 27 छक्के ठोक डाले

खूंखार बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में 34 चौके और 27 छक्के जड़ डाले. लियाम लिविंगस्टोन के तिहरे शतक की बदौलत उनके क्लब नैन्टविच ने काल्डी के खिलाफ रॉयल लंदन नेशनल क्लब चैंपियनशिप के मैच के दौरान 45 ओवर में 7 विकेट पर 579 रनों का विशाल स्कोर बनाया. नैन्टविच क्लब के 579 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में कैल्डी की टीम सिर्फ 79 रनों पर ऑलआउट हो गई. नैन्टविच क्लब ने इस तरह 500 रनों के बड़े अंतर से आश्चर्यजनक जीत हासिल कर ली.

कौन हैं लियाम लिविंगस्टोन?

लियाम लिविंगस्टोन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं. लियाम लिविंगस्टोन दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. इसके अलावा वह जरूरत पड़ने पर घातक ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड के लिए अभी तक 39 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 31.07 की औसत से 932 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन ने 60 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 25.13 की औसत से 955 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं.

IPL 2025 का खिताब जीतने वाली RCB टीम का भी हिस्सा

लियाम लिविंगस्टोन IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए क्रिकेट खेलते हैं. लियाम लिविंगस्टोन इस साल IPL 2025 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम का भी हिस्सा थे. लियाम लिविंगस्टोन ने 49 IPL मैचों में 26.28 की औसत से 1051 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं. लियाम लिविंगस्टोन वनडे इंटरनेशनल में 25 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 33 विकेट और आईपीएल में 13 विकेट हासिल कर चुके हैं.