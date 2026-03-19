कप्तान बनते ही बदले रियान पराग के तेवर, रोहित-विराट जैसे दिग्गज से की इस खिलाड़ी की तुलना, नाम सुन नहीं होगा भरोसा

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने आईपीएल 2026 सीजन से पहले संजू सैमसन के टीम में न होने को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है. लंबे समय तक, यानी पिछले पांच सालों तक टीम की कप्तानी संभालने वाले सैमसन को हाल ही में हुई आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया. उनके बदले राजस्थान रॉयल्स को रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ी मिले हैं. सैमसन के टीम से जाने के बाद जो खालीपन बना है, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए पराग ने कहा कि उनकी कमी को पूरा करना आसान नहीं है. उन्होंने इसकी तुलना इस तरह की कि जैसे भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की जगह भरना काफी कठिन होता है.

संजू भैय्या करके बुलाया

जयपुर में प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने पत्रकारों से बातचीत में संजू सैमसन को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि संजू भैया जैसे खिलाड़ी की सीधी जगह भरने के बारे में टीम कभी नहीं सोचती. टीम का फोकस हमेशा यह रहता है कि या तो उनकी तरह की क्षमता वाला खिलाड़ी ढूंढा जाए या फिर टीम संयोजन के हिसाब से किसी और खिलाड़ी को बल्लेबाजी के लिए उतारा जाए.

विराट-रोहित से की तुलना

पराग ने आगे कहा कि जिस तरह भारतीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों की जगह किसी एक खिलाड़ी से नहीं भरी जा सकती, उसी तरह संजू सैमसन जैसे बेहतरीन खिलाड़ी की कमी को भी सीधे तौर पर पूरा करना आसान नहीं है. उन्होंने इन दोनों दिग्गजों का उदाहरण देते हुए यह बात समझाई, जो अब मुख्य रूप से वनडे फॉर्मेट में ही खेलते नजर आते हैं.

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11 सालों तक राजस्थान के लिए खेले संजू

दो बार के कार्यकाल में कुल 11 वर्षों तक राजस्थान फ्रेंचाइज का हिस्सा रहे संजू सैमसन (Sanju Samson) टीम के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं और वह अभी भी टीम के प्रमुख रन-स्कोरर बने हुए हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने आईपीएल 2022 के फाइनल और 2024 के प्लेऑफ तक का सफर तय किया.टी20 विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी पहचान और मजबूत हुई, जहां उन्होंने लगातार तीन अहम पारियां खेलकर भारत को खिताब बचाने में मदद की और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का अवार्ड भी अपने नाम किया.

मैचों को खत्म करने पर जोर

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा कि इस सीजन टीम का मुख्य फोकस मैचों को सही तरीके से खत्म करने पर रहेगा. पिछले सीजन में टीम कई मुकाबले जीत की स्थिति में होने के बावजूद आखिरी ओवरों में हार गई थी, जिसे लेकर पराग ने माना कि उस पर टीम ने काम किया है और सुधार करने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा, “इस बार हमारा ध्यान बेहतर योजना बनाने और मैचों को अंत तक ले जाकर जीतने पर रहेगा, जो पिछले सीजन में हम ठीक से नहीं कर पाए थे.”

कप्तान की हुंकार

पराग ने आगे कहा, “हमें मजबूत योजना के साथ उतरना होगा. पिछले साल लगभग पांच-छह मैच ऐसे थे जो हम आखिरी ओवर या आखिरी गेंद पर हार गए. अगर हम उन मैचों में बेहतर रणनीति अपनाते या उन्हें बड़े स्कोर में बदल पाते, तो हम पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुके होते.”उन्होंने यह भी कहा, “हर टी20 मैच में कुछ ऐसे छोटे-छोटे फैसले होते हैं जो मुकाबले का रुख बदल देते हैं. अगर हम उन फैसलों को सही योजना और समझ के साथ लें, तो इस बार परिणाम अलग हो सकते हैं.” नए कप्तान और संतुलित टीम के साथ राजस्थान रॉयल्स उम्मीद करेगी कि इन छोटे सुधारों का असर मैदान पर बड़े नतीजों में दिखे, ताकि टीम पिछले सीजन की हार को पीछे छोड़कर आईपीएल 2026 में एक मजबूत दावेदार के रूप में वापसी कर सके.

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