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मेसी और मिस्र के कोच में कहासुनी... मैदान बना अखाड़ा, खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. अर्जेंटीना ने को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. मुकाबला कंट्रोवर्सिल रहा, मैच के बाद मिस्र के कोच होसाम हसन ने FIFA और मेसी पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया है.

Published: Jul 08, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:31 PM IST
मेसी और मिस्र के कोच में कहासुनी... मैदान बना अखाड़ा, खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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