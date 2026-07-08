मेसी और मिस्र के कोच में कहासुनी... मैदान बना अखाड़ा, खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. अर्जेंटीना ने को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. मुकाबला कंट्रोवर्सिल रहा, मैच के बाद मिस्र के कोच होसाम हसन ने FIFA और मेसी पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया है. एक समय लियोनेल मेसी की टीम 0-2 से पीछे थी, लेकिन आखिरी 15 मिनट में पासा पलट गया. अर्जेंटीना ने ताबड़तोड़ तीन गोल दागकर 3-2 से जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया.
मैच के बाद सोशल मीडिया पर मिस्र के फैंस ने नाराजगी व्यक्त की और कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें चीटिंग का बवाल है. हेड कोच होसाम हसन के बयान से खलबली मची हुई है, मेसी पर मैच फिक्सिंग और पक्षपात के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. मैच के रेगुलर टाइम के खत्म होने तक मिस्र की टीम 2-0 से आगे थी और उसकी जीत तय लग रही थी. लेकिन 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल करके अर्जेंटीना की वापसी कराई. इसके ठीक चार मिनट बाद कप्तान लियोनेल मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया.
मिस्र के खिलाड़ियों और कोच का गुस्सा मैदान पर साफ दिखा. मैच के आखिरी पलों में टचलाइन के पास मिस्र के हेड कोच होसाम हसन की मेसी के साथ तीखी बहस हो गई. इस दौरान हसन ने कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बहस के ठीक बाद हसन ने FIFA का 'एंटी-रेसिज़्म' (नस्लवाद-विरोधी) जेस्चर (इशारा) किया, जिसे देखकर मेसी भी हैरान रह गए. अंपायर और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.
मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच होसाम हसन का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने कहा, "अर्जेंटीना की जीत बिल्कुल भी जायज नहीं है. मैं वादा करता हूं कि आज लौटने के बाद, मैं इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि इसमें कोई इंसाफ नहीं है. मेरा निजी विरोध यह है कि मैं यह वर्ल्ड कप दोबारा नहीं देखूंगा. जब मैं घर और अपने देश वापस जाऊंगा, तो मैं इसे नहीं देखूंगा."
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उन्होंने आगे कहा, "जीतने का हक हमारा था और मैं यह नहीं कहना चाहता कि 'हमारी किस्मत खराब थी' नहीं, हमने सम्मान के साथ विदाई ली, हमारी तरफ से सम्मान बना रहा. लेकिन अंतिम नतीजा, काफी हद तक प्रभावित होने के अलावा, FIFA के 'फ़ेयर प्ले' और सम्मान की बात से बहुत दूर है. आज न तो सम्मान दिखा और न ही फेयर प्ले."