मेसी और मिस्र के कोच में कहासुनी... मैदान बना अखाड़ा, खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव

मैच के बाद सोशल मीडिया पर मिस्र के फैंस ने नाराजगी व्यक्त की और कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें चीटिंग का बवाल है. हेड कोच होसाम हसन के बयान से खलबली मची हुई है, मेसी पर मैच फिक्सिंग और पक्षपात के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. मैच के रेगुलर टाइम के खत्म होने तक मिस्र की टीम 2-0 से आगे थी और उसकी जीत तय लग रही थी. लेकिन 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल करके अर्जेंटीना की वापसी कराई. इसके ठीक चार मिनट बाद कप्तान लियोनेल मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया.