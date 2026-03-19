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Hindi Newsक्रिकेटलियोनल मेसी ने दागा 900वां गोल...क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड ध्वस्त, फुटबॉल में रचा इतिहास

लियोनल मेसी ने दागा 900वां गोल...क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड ध्वस्त, फुटबॉल में रचा इतिहास

दुनिया के महान फुटबॉलर में से एक लियोनल मेसी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने दिग्गज स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानों रोनाल्डो का रिकॉर्ड बुरी तरह से तोड़ दिया है. अब वह दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 19, 2026, 03:58 PM IST
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Image credit-X/ FAN INTER MESSI
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अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बुधवार को अपने करियर का 900 वां गोल जरूर कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इंटर मियामी CONCACAF चैंपियंस कप से बाहर हो गई. नैशविले के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा और अवे गोल के नियम के चलते मियामी को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.38 साल के मेसी ने मैच के दूसरे लेग में सिर्फ सात मिनट के अंदर गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. यह उनके करियर का खास और ऐतिहासिक गोल था. हालांकि, नैशविले ने हार नहीं मानी और 74वें मिनट में क्रिस्टियन एस्पिनोजा ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद मियामी की टीम कोई और गोल नहीं कर सकी और नैशविले ने मैच ड्रॉ रखते हुए अवे गोल के आधार पर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली.

'कभी खुशी कभी गम'

मियामी की यह हार ऐसी रही जिसमें खुशी और मायूसी दोनों का एहसास था, क्योंकि उम्मीद थी कि यह मुकाबला जश्न के साथ खत्म होगा. फोर्ट लॉडरडेल के चेज स्टेडियम में खेले गए इस मैच में  मेसी ने शुरुआत में ही गोल कर टीम को बढ़त दिलाई और जीत की उम्मीद जगा दी थी. इस गोल के साथ ही 2023 में फ्लोरिडा आने के बाद मेसी के इंटर मियामी के लिए कुल गोलों की संख्या 81 तक पहुंच गई.

बार्सिलोना के लिए काटी थी गदर

आठ बार बैलोन डी'ओर जीत चुके मेसी ने इससे पहले स्पेन के बड़े क्लब बार्सिलोना के लिए 672 गोल किए थे. इसके अलावा उन्होंने फ्रांस के पेरिस सेंट-जर्मेन के लिए 32 गोल और अर्जेंटीना की तरफ से 115 इंटरनेशनल गोल भी अपने नाम किए हैं. उनका 900 वां गोल सीनियर फुटबॉल में पहले गोल के करीब 21 साल बाद आया. मेसी ने 2005 में बार्सिलोना के लिए अल्बासेटे के खिलाफ 2-0 की जीत में, महज 17 साल की उम्र में अपना पहला गोल किया था.

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दर्ज कराया एक और कीर्तिमान

फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाने वाले मेसी को अभी भी अपने बड़े प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना होगा. 41 साल के पुर्तगाली स्टार रोनाल्डो अपने करियर में 965 गोल कर चुके हैं. मेसी के 900वें गोल से पहले इंटर मियामी के कोच और अर्जेंटीना व बार्सिलोना में उनके पूर्व साथी जावियर माशेरानो ने इस उपलब्धि को "कमाल" बताया.माशेरानो ने कहा, "मुझे यह मौका मिला कि मैंने उसके कई गोल बहुत करीब से देखे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है."उन्होंने आगे कहा, "900 जैसा आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है और यही दिखाता है कि लियो बाकी खिलाड़ियों से अलग है."

जल्द बदलेगा घर

बुधवार का मुकाबला इंटर मियामी के लिए खास था, क्योंकि यह चेज़ स्टेडियम में टीम का आखिरी मैच था. 2020 में मेजर लीग सॉकर में एंट्री के बाद से यही मैदान मियामी का होम ग्राउंड रहा है. अब टीम अगले महीने 26,700 दर्शकों की क्षमता वाले नए स्टेडियम में शिफ्ट होने जा रही है. मेसी से इस साल के अंत में अपने छठे वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां अर्जेंटीना को अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 48 टीमों के टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करना है.

2028 तक बढ़ा कॉन्ट्रैक्ट

इस बीच, अर्जेंटीना के इस स्टार ने इंटर मियामी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 2028 सीजन तक बढ़ा लिया है. गोल करने की काबिलियत हमेशा से मेस्सी की सबसे बड़ी ताकत रही है. बार्सिलोना के लिए उन्होंने 778 मैचों में 672 गोल दागे, यानी हर मैच में औसतन 0.86 गोल, और टीम को 35 ट्रॉफियां जिताने में अहम भूमिका निभाई, इससे पहले कि 2021 में वह पेरिस सेंट-जर्मेन चले गए. फ्रांस में उनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 75 मैचों में 32 गोल किए और दो लीग खिताब समेत कुल तीन ट्रॉफियां जीतीं.इंटर मियामी के लिए भी उनका फॉर्म शानदार रहा है. उन्होंने सिर्फ 96 मैचों में 81 गोल कर टीम को 2023 लीग कप और 2025 एमएलएस कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाई.

अभी भी रोनाल्डो नंबर 1

इंटरनेशनल फुटबॉल में उनके नाम 196 मैचों में 115 गोल दर्ज हैं, जिसमें 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस के खिलाफ किए गए दो अहम गोल भी शामिल हैं. मान्यता प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, गोल के मामले में मेस्सी फिलहाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पर हैं. ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा गोल किए, लेकिन इन आंकड़ों को लेकर हमेशा बहस रही है. ज्यादातर आंकड़ों के अनुसार ब्राजील, सैंटोस और न्यूयॉर्क कॉसमॉस के लिए उनके कुल गोल 762 माने जाते हैं.

ये भी पढ़ें: खराब विश्व कप अभियान के बाद टूटा दिग्गज, संन्यास की अटकलों पर लगाया ब्रेक, आलोचकों को दिया जवाब

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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