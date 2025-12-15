Messi In Delhi: मेसी और दिल्लीवालों के मिलन में कौन बन रहा 'दुश्मन'? इस वजह से आने में हुई देरी

Messi In Delhi: भारत में इस समय लियोनेल मेसी नाम की लहर चल रही है. हजारों फैंस भूख-प्यास भूलकर अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए बेताब हैं. सोमवार, 15 दिसंबर को ये बेताबी भारत की राजधानी में भी देखने को मिली. हालांकि, दिल्लीवालों को मेसी की झलक पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होने वाला भव्य कार्यक्रम अब 40 मिनट की देरी से शुरू होगा.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में घंटों से इंतजार कर रहे फैंस को आयोजकों ने ये सूचना दी है कि खराब मौसम के कारण मेसी की उड़ान में देरी हो गई है. कार्यक्रम निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से शुरू होगा.

दिल्ली में कब शुरू होगा मेसी का कार्यक्रम?

बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर से लेकर खतरनाक स्तर तक रहा है और हल्की बारिश के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है. ये खबर लिखे जाने तक लियोनेल मेसी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने अंतिम कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे, जिसमें अरुण जेटली स्टेडियम में एक टिकट वाले कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति भी शामिल है.

मेसी ने थामा भारतीय तिरंगा

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सबसे यादगार और दिल गदगद करने वाला लम्हा तब आया, जब महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में भारतीय तिरंगा थाम लिया. ये ऐसा दृश्य था, जिसे स्टेडियम में मौजूद फैंस हमेशा के लिए मोबाइल में कैद रखना चाहेंगे.