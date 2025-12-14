Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटसचिन ने गिफ्ट की जर्सी तो मेसी ने थामा तिरंगा, फुटबॉल के जादूगर और भगवान का मिलन देख जल जाएगा पाकिस्तान!

सचिन ने गिफ्ट की जर्सी तो मेसी ने थामा तिरंगा, फुटबॉल के 'जादूगर' और 'भगवान' का मिलन देख जल जाएगा पाकिस्तान!

Lionel Messi-Sachin Tendulkar: मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है. रविवार, 14 दिसंबर को इस शहर में दो ऐसे हस्तियों का मिलन हुआ, जिसे देखकर करोड़ों भारतीयों का सपना पलभर में हकीकत में बदल गया. जी हां, भारत में मेहमान बनकर आए दिग्गज लियोनेल मेसी से 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात की. वानखेड़े स्टेडियम में सचिन-मेसी का मिलन देख 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:46 PM IST
मुंबई में मेसी-सचिन का अद्भुत मिलन
मुंबई में मेसी-सचिन का अद्भुत मिलन

Lionel Messi-Sachin Tendulkar Iconic Meeting: मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है. रविवार, 14 दिसंबर को इस शहर में दो ऐसे हस्तियों का मिलन हुआ, जिसे देखकर करोड़ों भारतीयों का सपना पलभर में हकीकत में बदल गया. जी हां, भारत में मेहमान बनकर आए दिग्गज लियोनेल मेसी से 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात की. वानखेड़े स्टेडियम में सचिन-मेसी का मिलन देख 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा. 

पूर्व भारतीय महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 'फुटबॉल के जादूगर' कहे जाने वाले लियोनेल मेसी के अलावा दो धुरंधर फुटबॉलर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल से भी मुलाकात की. इस स्पेशल इवेंट में मास्टर ब्लास्टर ने मेसी को अपनी वर्ल्ड कप विनिंग जर्सी गिफ्ट की. बदले में अर्जेंटीना के स्टार ने उन्हें फुटबॉल भेंट की.

वानखेड़े में सचिन-मेसी का मिलन

सचिन तेंदुलकर और लियोनेल मेसी अपने-अपने फील्ड के चैंपियन खिलाड़ी हैं. दिलचस्प बात ये है कि दोनों महान खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था. सचिन की ख्वाहिश 2011 में पूरी हुई, जबकि मेसी 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बने. रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित हुए स्पेशल कार्यक्रम में पूरा स्टेडियम सचिन और मेसी के नारे लगा रहा था.

इसी बीच मास्टर ब्लास्टर ने मेसी को अपनी प्रतिष्ठित नंबर 10 वनडे जर्सी भेंट की. सचिन के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान और महान खिलाड़ी सुनील छेत्री ने भी अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर से मुलाकात की और उन्हें सम्मान दिया.

मेसी ने थामा भारतीय तिरंगा 

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सबसे यादगार और दिल गदगद करने वाला लम्हा तब आया, जब महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में भारतीय तिरंगा थाम लिया. ये ऐसा दृश्य था, जिसे स्टेडियम में मौजूद फैंस हमेशा के लिए मोबाइल में कैद रखना चाहेंगे.

सोशल मीडिया पर ये आयकॉनिक तस्वीर आग की तरह फैल रही है, जिसे देखकर भारतीय फैंस तो खुश हो रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी लोगों के सीने पर सांप जरूर लोटने लगे होंगे. भारत में सचिन-मेसी की ऐतिहासिक मिलन को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है.

