रोनाल्डो या मेसी... कौन है सबसे ज्यादा अमीर? दौलत जान ली, तो कहेंगे- 'काश मेरे पास भी...'

फुटबॉल की बात जब भी आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की होती है. पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी फुटबॉल की दुनिया के बादशाह हैं. इन दोनों ही स्टार फुटबॉलर्स के पास बेशुमार दौलत और शोहरत है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 07, 2025, 02:57 PM IST
फुटबॉल की बात जब भी आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की होती है. पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी फुटबॉल की दुनिया के बादशाह हैं. इन दोनों ही स्टार फुटबॉलर्स के पास बेशुमार दौलत और शोहरत है. इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की पहुंच से दूर है. आज हम आपको बताएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी में कौन सा फुटबॉल स्टार सबसे ज्यादा अमीर है.

रोनाल्डो या मेसी... कौन है सबसे ज्यादा अमीर?

एक अनुमान के मुताबिक लियोनेल मेसी की कुल संपत्ति लगभग 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 7456 करोड़ रुपये) है. वहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8772 करोड़ रुपये) है. इस मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाजी मारते हुए नजर आते हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ने फुटबॉल के मैदान पर एक दशक से भी ज्यादा समय तक अनगिनत पुरस्कार जीते और कई रिकॉर्ड तोड़े हैं.

दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर कौन है?

फैक बोलकियाह दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं. बता दें कि ब्रुनेई शाही परिवार के सदस्य होने की वजह से फैक बोलकियाह की नेटवर्थ सबसे ज्यादा है. अपनी अपार संपत्ति के बावजूद फुटबॉल से उनकी कमाई अपेक्षाकृत कम है. फैक बोलकियाह की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 175462 करोड़ रुपये) है.

रोनाल्डो और मेसी के पास कौन-कौन से ब्रांड?

लियोनेल मेसी के पास एडिडास, एप्पल, हार्ड रॉक कैफे और कई अन्य ब्रांडों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कई ब्रांडों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें Nike, CR7, Tag Heuer, Armani और Herbalife शामिल हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास फेरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बेंटले जैसी महंगी गाड़ियां हैं. लियोनेल मेसी के पास फेरारी, मर्सिडीज, पगानी, रेंज रोवर, मासेराती और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियां हैं.

