आज रात भारत में होगी मेसी की धमाकेदार एंट्री, कोलकाता में फुटबॉल का फीवर, रंगारंग अंदाज में होगा स्वागत

Lionel Messi: फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी लियोनल मेसी की एंट्री आज देर रात भारत में होगी. कोलकाता में मेसी का फीवर चरम पर देखने को मिला. सॉल्टलेक स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर मेसी के स्वागत से पहले एक मेसी म्यूजियम बनाया गया है. मियामी शहर में मेसी का आलीशान मकान हुबहू बनाया गया जिसकी छत पर मेसी के गोल्स की संख्या से सजाया गया है और चारों तरफ LED स्क्रीन देखने को मिलती है. फैंस के पास मेसी से मुलाकात का मौका होगा लेकिन इसके लिए बेहद मोटी रकम देनी पड़ेगी.

सजी मेसी की मूर्ति

मेसी की शानदार मूर्ति भी सजी हुई है, जिसके सामने मेसी का जीता हुआ हरेक ट्रॉफी का रिप्लिका रखा गया है. अब सवाल है मेसी के शेड्यूल का तो वह तीन दिन के भारत दौरे पर होंगे. 13, 14 और 15 दिसंबर के दौरे पर मेसी देश के अलग-अलग शहरों में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. मेसी की मुलाकात विराट कोहली से भी होगी और कुछ फेमस हस्तियों के साथ भी मेसी समय बिताएंगे.

शाहरुख खान और पीएम मोदी से मुलाकात

इस दौरे पर फुटबॉल के बादशाह मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली सहित कई मशहूर हस्तियों और कई मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे. स्पेन के क्लब बार्सिलोना में मेसी के साथ लंबे समय तक खेलने वाले स्ट्राइकर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनर रोड्रिगो डी पॉल भी भारत आएंगे.

फैंस को जेब करनी होगी ढीली

इन फुटबॉल दिग्गज को देखने के लिए ज्यादातर शहरों में टिकट की कीमतें लगभग 4500 रुपये से शुरू हैं. सिर्फ मुंबई में शुरुआती कीमत 8250 रुपये है. अगर कोई मेसी के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा रखता है तो उसे 95 लाख रुपये देने होंगे. लियोनल मेसी लगभग 1.30 बजे 12 दिसंबर की रात कोलकाता में लैंड करेंगे. इससे पहले जेट मैनेज करने के लिए कुछ ही समय उनका स्टॉप दुबई में होगा.

भारत में मेसी का शेड्यूल

13 दिसंबर, कोलकाता

सुबह 1:30 बजे: कोलकाता पहुंचना

सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:30 बजे: मिलना-जुलना प्रोग्राम

सुबह 10:30 बजे से सुबह 11:15 बजे: मेस्सी के स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन

सुबह 11:15 बजे से 11:25 बजे: युवा भारती पहुंचना

सुबह 11:30 बजे: शाहरुख खान युवा भारती पहुंचेंगे

दोपहर 12:00 बजे: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली स्टेडियम पहुंचेंगे

दोपहर 12:00 से दोपहर 12:30 बजे: फ्रेंडली मैच, स्वागत और बातचीत

दोपहर 2:00 बजे: हैदराबाद के लिए निकलना.

13 दिसंबर, हैदराबाद

शाम 7:00 बजे: राजीव गांधी स्टेडियम में 7v7 मैच जिसमें मेसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होंगे.

शाम को मेसी के जश्न में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा.

दिसंबर 14, मुंबई

दोपहर 3:30 बजे: क्रिकेट क्लब ऑफ़ इंडिया में पैडल कप में हिस्सा लेना

शाम 4:00 बजे: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच

शाम 5:00 बजे: वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट, जिसके बाद चैरिटी फैशन शो होगा

15 दिसंबर, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात

दोपहर 1:30 बजे: अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट, जिसमें मिनर्वा अकादमी के खिलाड़ियों का सम्मान शामिल है.