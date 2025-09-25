मुंबई इंडियंस ने लिया बड़ा फैसला, अचानक बदल दिया टीम का कोच, 2 वर्ल्ड कप विजेता को दी जिम्मेदारी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लीसा केट्ली ने चार्लोट एडवर्ड्स को मुंबई इंडियंस महिला टीम के कोच पद से रिप्लेस कर दिया है. एडवर्ड्स के यह पद छोड़ने के बाद से ही टीम बिना हेड कोच के थी. उन्होंने मुंबई इंडियंस के कोच का पद छोड़कर इंग्लैंड टीम की कोचिंग की बागडोर संभाली थी. एडवर्ड्स ने 3 सालों तक मुंबई इंडियंस की महिला टीम को कोचिंग दी. उनके कार्यकाल में मुंबई ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 खिताब अपने नाम किए. अब टीम की कोचिंग की बागडोर लीसा केट्ली ने संभाली है.

लीसा केट्ली का बयान

लीसा केट्ली ने बताया मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ना उनके लिए सम्मान वाली बात है. मुंबई ने विमेंस प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन किया है. लीसा केट्ली ने प्रेस रीलीज में कहा, 'बेहतर खेलने का तरीका और गेम में अपना 100% देना मुझे बेहद पसंद है. ऐसे में इस तरह की टैलेंटेड टीम के साथ जुड़कर बेहद खुश हूं और आगे भी टीम के साथ मिलकर मैदान पर और मैदान के बाहर भी अहम योगदान देने की कोशिश करूंगी."

2 बार की विश्व कप विजेता

लीसा केट्ली 2 बार की विश्व कप विजेता रही हैं. साल 1997 और 2005 वनडे विश्व कप विजेता टीम की हिस्सा रही हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने कोचिंग के पदों को भी संभाला है, जिसमें, इंग्लैंड विमेंस, ऑस्ट्रेलिया विमेंस, सिडनी थंडर, दिल्ली कैपिटल्स विमेंस और हाल ही में नॉर्दन सुपरचार्जर विमेंस हंड्रेड में वह कोचिंग देती दिखी थी.

आईपीएल की सबसे सफल टीम

मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी रही है. ना सिर्फ मुंबई इंडियंस की मेंस टीम बल्कि विमेंस टीम का भी जलवा रहा है. पहली बार आयोजित हुई विमेंस प्रिमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम ने बाजी मारते हुए खिताब अपने नाम किया था. साल 2023 में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में रौंदा. अगले साल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से एलिमिनेटर राउंड में हार मिली, लेकिन एक बार फिर मुंबई ने साल 2025 में बाजी मारते हुए आईपीएल का एक और खिताब जीता. ऐसे में इसमें कोई शक नहीं की मुंबई इंडियंस की महिला टीम आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम है.