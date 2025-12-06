20 हजारी रन के क्लब में रोहित शर्मा की एंट्री, देखें इस मुकाम तक पहुंचने वाले सभी बल्लेबाजों की लिस्ट

Twenty Thousands International Runs: भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. हिटमैन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रनों के पहाड़ पर चढ़ाई कर ली है. उन्होंने शनिवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में ये बड़ा कारनामा किया. विशाखापत्तनम

में खेले गए मैच में रोहित शर्मा ने ODI करियर का 61वां अर्धशतक भी जड़ा. ऐसा लगा कि वो सेंचुरी भी ठोकेंगे, लेकिन 75 रन बनाकर रोहित साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज का शिकार बने.

जैसे ही रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रनों की उपलब्धि हासिल की, फैंस ये जानने को बेताब हो गए कि इस स्पेशल लिस्ट में उनके अलावा और कितने बल्लेबाज हैं. बता दें कि रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और मॉडर्न मास्टर विराट कोहली इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं.

सचिन-द्रविड़-कोहली के क्लब में रोहित शर्मा की एंट्री

भारत के पूर्व दिग्गज और 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 664 मैचों में 34,357 रन हैं. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने इस मैच से पहले तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 555 मैचों में 27,910 रन बनाए हैं. तीसरे स्थान पर पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं, जिन्होंने 509 इंटरनेशनल मैचों में 24,208 रन बनाए हैं. अब चौथे नंबर पर रोहित शर्मा की एंट्री हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया के 13 बल्लेबाज कर चुके हैं ये कारनामा

रोहित शर्मा दुनिया के 13वें बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रनों के पहाड़ को चढ़ा है. इस स्पेशल क्लब में कुमार संगाकारा, एबी डिविलियर्स और जो रूट जैसे धाकड़ खिलाड़ियों का नाम शामिल है. देखें पूरी लिस्ट

20 हजारी इंटरनेशनल रन वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34,357 रन

कुमार संगाकारा (श्रीलंका) - 28,016 रन

विराट कोहली (भारत) - 27,910 रन

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27,483 रन

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25,957 रन

जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 25,534 रन

राहुल द्रविड़ (भारत) - 24,208 रन

ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 22,358 रन

जो रूट (इंग्लैंड) - 21,774 रन

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 21,032 रन

शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) - 20,988 रन

इंजमाम उल हक (पाकिस्तान) - 20,580 रन

एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका) - 20,014 रन

रोहित शर्मा (भारत) - 20,048 रन

ये भी पढ़ें: 619 टेस्ट विकेट लेने वाले कुंबले से भी आगे निकले कुलदीप यादव, ODI में ऐसा करिश्मा करने वाले बने पहले भारतीय