124 रन भी नहीं बना पाई टीम इंडिया, अपनी ही पिच पर निकला दम, 28 साल बाद बना ये बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs SA, 1st Test: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए 'लो-स्कोरिंग' टेस्ट मैच को 30 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ मेहमान टीम ने दो मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. भारतीय टीम को दूसरी पारी में जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला था, लेकिन टीम इंडिया महज 93 रन ही बना सकी. कप्तान गिल गर्दन में चोट की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे.

Nov 16, 2025
IND vs SA, 1st Test: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए 'लो-स्कोरिंग' टेस्ट मैच को 30 रन से अपने नाम किया. इसी के साथ मेहमान टीम ने दो मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. भारतीय टीम को दूसरी पारी में जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला था, लेकिन टीम इंडिया महज 93 रन ही बना सकी. कप्तान गिल गर्दन में चोट की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे.

28 साल बाद बना ये बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत 124 रन का मामूली सा टारगेट भी चेज नहीं कर पाया, जिसने 28 साल पुराना जख्म हरा कर दिया है. भारत साल 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बारबाडोस टेस्ट में 120 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ वह टेस्ट मैच भारत 38 रन से हार गया था. 28 साल बाद भारत ने एक बार फिर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में भारत 124 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा और 30 रन से टेस्ट मैच हार गया.

200 से कम रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारत कब-कब टेस्ट मैच हारा?

120 बनाम वेस्टइंडीज - ब्रिजटाउन 1997

124 बनाम दक्षिण अफ्रीका - ईडन गार्डन्स 2025

147 बनाम न्यूजीलैंड - वानखेड़े 2024

176 बनाम श्रीलंका - गॉल 2015

193 बनाम इंग्लैंड - लॉर्ड्स 2025

194 बनाम इंग्लैंड - एजबेस्टन 2018

भारतीय टीम पहली पारी में महज 189 रन पर सिमट गई

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 159 रन पर सिमट गई. एडेन मार्करम ने 31 रन बनाए, जबकि वियान मुल्डर और टोनी डी जोरजी ने 24-24 रन की पारी खेली. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट निकाले. इसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में महज 189 रन पर सिमट गई. इस पारी में केएल राहुल ने सर्वाधिक 39 रन बनाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 29 रन टीम के खाते में जोड़े.

भारत के पास 30 रन की बढ़त थी

साउथ अफ्रीका की तरफ से साइमन हार्मर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मार्को जेनसन को 3 सफलताएं हाथ लगीं. भारत के पास पहली पारी के आधार पर महज 30 रन की बढ़त थी. दूसरी पारी में कप्तान तेम्बा बावुमा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और 136 गेंदों में 4 चौकों के साथ नाबाद 55 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका. इस पारी में रवींद्र जडेजा ने चार विकेट अपने नाम किए, जबकि कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट हाथ लगे.

तीसरे दिन हो गया बड़ा उलटफेर

तीसरे दिन की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्पष्ट कर दिया था कि कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट की वजह से मुकाबले का शेष हिस्सा नहीं खेलेंगे. ऐसे में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन चौथी गेंद पर ही साझेदारी टूट गई. जायसवाल खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए. तीसरे ओवर तक केएल राहुल (1) भी आउट हो गए थे.

भारत की टीम लड़खड़ा गई

यहां से वॉशिंगटन सुंदर ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन साझेदारी टूटते ही मेजबान टीम फिर से लड़खड़ा गई. इस बीच अक्षर पटेल ने 17 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 26 रन बनाए. उन्होंने 35वें ओवर में तीन बाउंड्री जड़ी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. साउथ अफ्रीका की तरफ से साइमन हार्मर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मार्को जेनसन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट निकाले. एडेन मार्करम ने एक विकेट अपने नाम किया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Team India

