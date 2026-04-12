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Hindi Newsक्रिकेटदबदबा हो तो ऐसा... IPL के हर सीजन में पहली सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट, एक ही बल्लेबाज का नाम 4 बार

दबदबा हो तो ऐसा... IPL के हर सीजन में पहली सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट, एक ही बल्लेबाज का नाम 4 बार

जब हम IPL इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो एक नाम सबसे चमकता हुआ नजर आता है. वो नाम है संजू सैमसन. संजू ने न केवल अपनी क्लास दिखाई है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सीजन का आगाज कैसे धमाकेदार तरीके से किया जाता है. जी हां 'चेट्टा' के नाम आईपीएल में एक स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:26 PM IST
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IPL के हर सीजन में पहली सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट (Photo- IPLT20.COM)
IPL के हर सीजन में पहली सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट (Photo- IPLT20.COM)

इंडियन प्रीमियर लीग के हर सीजन में फैंस की आंखें पहले शतकवीर को ढूंढती हैं. IPL का आगाज ही धमाकेदार अंदाज में हुआ था. 2008 में खेले गए पहले मुकाबले में ही न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली थी, जिसकी यादें अभी तक ताजा हैं. आईपीएल के 19वें सीजन में संजू सैमसन पहले शतकवीर बने हैं. CSK की जर्सी में शुरुआती तीन मैचों में फ्लॉप होने के बाद संजू ने शानदार वापसी की और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में 115 रनों की आतिशी पारी खेली.

जब हम IPL इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो एक नाम सबसे चमकता हुआ नजर आता है. वो नाम है संजू सैमसन. संजू ने न केवल अपनी क्लास दिखाई है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सीजन का आगाज कैसे धमाकेदार तरीके से किया जाता है. जी हां 'चेट्टा' के नाम आईपीएल में एक स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज है.

आईपीएल सैमसन के नाम स्पेशल रिकॉर्ड

आईपीएल का कारवां 19वें सीजन तक पहुंच चुका है. टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जो 4 बार सीजन के पहले शतकवीर बने हैं. जी हां, दिलचस्प बात ये है कि संजू के नाम आईपीएल करियर में चार सेंचुरी हैं. उन्होंने (2017, 2019, 2021 और 2026) में कारनामा किया है.

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IPL के हर सीजन पहली सेंचुरी जड़ने वालों की लिस्ट

 

 सीजन    बल्लेबाज      टीम
 2008   ब्रेंडन मैकुलम   कोलकाता नाइट राइडर्स
 2009   एबी डिविलियर्स   दिल्ली डेयरडेविल्स
 2010   यूसुफ पठान   राजस्थान रॉयल्स
 2011   पॉल वल्थाटी   किंग्स इलेवन पंजाब
 2012   अजिंक्य रहाणे   राजस्थान रॉयल्स
 2013   शेन वॉटसन   राजस्थान रॉयल्स
 2014   लेंडल सिमंस   मुंबई इंडियंस
 2015   ब्रेंडन मैकुलम   चेन्नई सुपर किंग्स
 2016   क्विंटन डी कॉक दिल्ली डेयरडेविल्स
 2017   संजू सैमसन दिल्ली डेयरडेविल्स
 2018   क्रिस गेल किंग्स इलेवन पंजाब
2019   संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स
2020   केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब
2021   संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स
2022   जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स
2023   हैरी ब्रुक सनराइजर्स हैदराबाद
2024   विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2025   ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद
2026   संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स

संजू सैमसन के शतक से बदली CSK की किस्मत

जब तक संजू सैमसन का बल्ला खामोश था, चेन्नई सुपर किंग्स जीत के लिए भी तरस रही थी. हार की हैट्रिक लगाने के बाद आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने आईपीएल 2026 में जीत का स्वाद चखा. शनिवार को चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में संजू के शतक के दम पर CSK ने 212 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 189 रनों पर ऑलआउट हो गई. गेंदबाजी में जेमी ओवरटन ने कमाल किया और सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

यह भी पढ़ें: CSK vs DC: सैमसन के शतक से बदली किस्मत, चेन्नई ने चखा जीत का स्वाद, चेपॉक में दिल्ली कैपिटल्स को चटाई धूल

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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