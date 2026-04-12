दबदबा हो तो ऐसा... IPL के हर सीजन में पहली सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट, एक ही बल्लेबाज का नाम 4 बार

इंडियन प्रीमियर लीग के हर सीजन में फैंस की आंखें पहले शतकवीर को ढूंढती हैं. IPL का आगाज ही धमाकेदार अंदाज में हुआ था. 2008 में खेले गए पहले मुकाबले में ही न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली थी, जिसकी यादें अभी तक ताजा हैं. आईपीएल के 19वें सीजन में संजू सैमसन पहले शतकवीर बने हैं. CSK की जर्सी में शुरुआती तीन मैचों में फ्लॉप होने के बाद संजू ने शानदार वापसी की और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में 115 रनों की आतिशी पारी खेली.

जब हम IPL इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो एक नाम सबसे चमकता हुआ नजर आता है. वो नाम है संजू सैमसन. संजू ने न केवल अपनी क्लास दिखाई है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सीजन का आगाज कैसे धमाकेदार तरीके से किया जाता है. जी हां 'चेट्टा' के नाम आईपीएल में एक स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज है.

आईपीएल सैमसन के नाम स्पेशल रिकॉर्ड

आईपीएल का कारवां 19वें सीजन तक पहुंच चुका है. टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जो 4 बार सीजन के पहले शतकवीर बने हैं. जी हां, दिलचस्प बात ये है कि संजू के नाम आईपीएल करियर में चार सेंचुरी हैं. उन्होंने (2017, 2019, 2021 और 2026) में कारनामा किया है.

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IPL के हर सीजन पहली सेंचुरी जड़ने वालों की लिस्ट

सीजन बल्लेबाज टीम 2008 ब्रेंडन मैकुलम कोलकाता नाइट राइडर्स 2009 एबी डिविलियर्स दिल्ली डेयरडेविल्स 2010 यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल्स 2011 पॉल वल्थाटी किंग्स इलेवन पंजाब 2012 अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स 2013 शेन वॉटसन राजस्थान रॉयल्स 2014 लेंडल सिमंस मुंबई इंडियंस 2015 ब्रेंडन मैकुलम चेन्नई सुपर किंग्स 2016 क्विंटन डी कॉक दिल्ली डेयरडेविल्स 2017 संजू सैमसन दिल्ली डेयरडेविल्स 2018 क्रिस गेल किंग्स इलेवन पंजाब 2019 संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स 2020 केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब 2021 संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स 2022 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 2023 हैरी ब्रुक सनराइजर्स हैदराबाद 2024 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद 2026 संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स

संजू सैमसन के शतक से बदली CSK की किस्मत

जब तक संजू सैमसन का बल्ला खामोश था, चेन्नई सुपर किंग्स जीत के लिए भी तरस रही थी. हार की हैट्रिक लगाने के बाद आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने आईपीएल 2026 में जीत का स्वाद चखा. शनिवार को चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में संजू के शतक के दम पर CSK ने 212 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 189 रनों पर ऑलआउट हो गई. गेंदबाजी में जेमी ओवरटन ने कमाल किया और सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

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