दबदबा हो तो ऐसा... IPL के हर सीजन में पहली सेंचुरी ठोकने वालों की लिस्ट, एक ही बल्लेबाज का नाम 4 बार

जब हम IPL इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो एक नाम सबसे चमकता हुआ नजर आता है. वो नाम है संजू सैमसन. संजू ने न केवल अपनी क्लास दिखाई है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सीजन का आगाज कैसे धमाकेदार तरीके से किया जाता है. जी हां 'चेट्टा' के नाम आईपीएल में एक स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज है.
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इंडियन प्रीमियर लीग के हर सीजन में फैंस की आंखें पहले शतकवीर को ढूंढती हैं. IPL का आगाज ही धमाकेदार अंदाज में हुआ था. 2008 में खेले गए पहले मुकाबले में ही न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली थी, जिसकी यादें अभी तक ताजा हैं. आईपीएल के 19वें सीजन में संजू सैमसन पहले शतकवीर बने हैं. CSK की जर्सी में शुरुआती तीन मैचों में फ्लॉप होने के बाद संजू ने शानदार वापसी की और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में 115 रनों की आतिशी पारी खेली.
जब हम IPL इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो एक नाम सबसे चमकता हुआ नजर आता है. वो नाम है संजू सैमसन. संजू ने न केवल अपनी क्लास दिखाई है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सीजन का आगाज कैसे धमाकेदार तरीके से किया जाता है. जी हां 'चेट्टा' के नाम आईपीएल में एक स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज है.
आईपीएल का कारवां 19वें सीजन तक पहुंच चुका है. टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जो 4 बार सीजन के पहले शतकवीर बने हैं. जी हां, दिलचस्प बात ये है कि संजू के नाम आईपीएल करियर में चार सेंचुरी हैं. उन्होंने (2017, 2019, 2021 और 2026) में कारनामा किया है.
|सीजन
|बल्लेबाज
|टीम
|2008
|ब्रेंडन मैकुलम
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2009
|एबी डिविलियर्स
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|2010
|यूसुफ पठान
|राजस्थान रॉयल्स
|2011
|पॉल वल्थाटी
|किंग्स इलेवन पंजाब
|2012
|अजिंक्य रहाणे
|राजस्थान रॉयल्स
|2013
|शेन वॉटसन
|राजस्थान रॉयल्स
|2014
|लेंडल सिमंस
|मुंबई इंडियंस
|2015
|ब्रेंडन मैकुलम
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2016
|क्विंटन डी कॉक
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|2017
|संजू सैमसन
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|2018
|क्रिस गेल
|किंग्स इलेवन पंजाब
|2019
|संजू सैमसन
|राजस्थान रॉयल्स
|2020
|केएल राहुल
|किंग्स इलेवन पंजाब
|2021
|संजू सैमसन
|राजस्थान रॉयल्स
|2022
|जोस बटलर
|राजस्थान रॉयल्स
|2023
|हैरी ब्रुक
|सनराइजर्स हैदराबाद
|2024
|विराट कोहली
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2025
|ईशान किशन
|सनराइजर्स हैदराबाद
|2026
|संजू सैमसन
|चेन्नई सुपर किंग्स
जब तक संजू सैमसन का बल्ला खामोश था, चेन्नई सुपर किंग्स जीत के लिए भी तरस रही थी. हार की हैट्रिक लगाने के बाद आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने आईपीएल 2026 में जीत का स्वाद चखा. शनिवार को चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में संजू के शतक के दम पर CSK ने 212 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 189 रनों पर ऑलआउट हो गई. गेंदबाजी में जेमी ओवरटन ने कमाल किया और सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए.
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