लिटन दास की फिफ्टी... एशिया कप में बांग्लादेश का जीत से आगाज, हॉन्गकॉन्ग को 7 विकेट से दी मात

बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 का जीत से आगाज किया है. हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. प्लेयर ऑफ द मैच रहे बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास, जिन्होंने अर्धशतक ठोका और हॉन्गकॉन्ग से मिले 144 रन के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. बांग्लादेश ने 17.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए.
