7 नंबर की जर्सी वाली कार और प्राइवेट जेट.. तमिलनाडु में धोनी की ग्रैंड एंट्री, बैटिंग की भी दिख गई झलक

MS Dhoni: टीम इंडिया के दिग्गज एमएस धोनी की एक झलक देखने को फैंस बेताब रहते हैं. इस बार धोनी की बैटिंग की झलक फैंस को आईपीएल 2026 से पहले ही देखने को मिल चुकी है. धोनी ने मदुरै में वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जिसमें फैंस की भरमार देखने को मिली.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:46 PM IST
MS Dhoni: टीम इंडिया के दिग्गज एमएस धोनी की एक झलक देखने को फैंस बेताब रहते हैं. इस बार धोनी की बैटिंग की झलक फैंस को आईपीएल 2026 से पहले ही देखने को मिल चुकी है. धोनी ने मदुरै में वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जिसमें फैंस की भरमार देखने को मिली. इस दौरान धोनी ने बल्लेबाजी भी की. एक लिटिल फैन ने धोनी को देखते ही उनके पैर छू लिए, ये क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

उद्घाटन में पहुंचे धोनी

धोनी ने गुरुवार को मदुरै में चिंतामणि के पास वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया. इस मौके पर धोनी की एक झलक पाने के लिए फैंस के बीच बेताबी दिखी. मुंबई से एक निजी विमान से मदुरै पहुंचे धोनी तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे. 300 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से निर्मित यह विश्व स्तरीय स्टेडियम 12.5 एकड़ में फैला है और इस क्षेत्र में क्रिकेट का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है.

7300 की क्षमता वाला स्टेडियम

वेलाम्मल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से विकसित वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 7,300 है। भविष्य में इसे 20,000 तक बढ़ाने की योजना है. भारत को वनडे और टी20 विश्व कप के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपनी कप्तानी में जिताने वाले धोनी का हवाई अड्डे पर मौजूद प्रशंसकों ने स्वागत किया. मदुरै में यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसने इस अवसर को तमिलनाडु में उनके प्रशंसकों के लिए और भी खास बना दिया.

7 नंबर की जर्सी वाली कार

एमएस धोनी को उनकी जर्सी नंबर '7' वाली एक सफेद कार में कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया. भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. उद्घाटन समारोह के बाद धोनी '7' नंबर की नीली कार में हवाई अड्डे पहुंचे और निजी चार्टर विमान से मुंबई वापस चले गए. इस आयोजन ने न केवल नए क्रिकेट बुनियादी ढांचे के आकार के कारण, बल्कि धोनी की उपस्थिति के कारण भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया. आईपीएल में सीएसके के लिए 2008 से खेल रहे धोनी तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय हैं. हाल ही में, धोनी ने अपना ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पूरा किया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हुई. पूर्व भारतीय कप्तान ने चेन्नई स्थित भारत के अग्रणी ड्रोन निर्माता और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन गरुड़ एयरोस्पेस से अपना कोर्स पूरा किया. धोनी इसके ब्रांड एंबेसडर भी हैं.

