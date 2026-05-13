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Hindi Newsक्रिकेटवो कभी अपने देश में कदम नहीं रख पाएगा.. रिजवान से बांग्लादेशी प्लेयर ने क्यों कसा ये तंज? बीच मैच में कर दी गजब बेइज्जती

'वो कभी अपने देश में कदम नहीं रख पाएगा..' रिजवान से बांग्लादेशी प्लेयर ने क्यों कसा ये तंज? बीच मैच में कर दी गजब बेइज्जती

BAN vs PAK: ढाका में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में नाक कटाई. पाकिस्तान को बांग्लादेश ने उलटफेर करते हुए 104 रन से शिकस्त दी. पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें बांग्लादेश के विकेटकीपर ने ऑन कैमरा पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बेइज्जत कर दिया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 06:29 AM IST
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Mohammed Rizwan
Mohammed Rizwan

BAN vs PAK: ढाका में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में नाक कटाई. पाकिस्तान को बांग्लादेश ने उलटफेर करते हुए 104 रन से शिकस्त दी. पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें बांग्लादेश के विकेटकीपर ने ऑन कैमरा पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बेइज्जत कर दिया. बांग्लादेश के गेंदबाज नाहिद राणा के पांच विकेटों के शानदार प्रदर्शन ने मैच का रुख ही बदल दिया और मेजबान टीम को दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त दिला दी.

268 रन का था लक्ष्य

पाकिस्तान के सामने 268 रनों का लक्ष्य था. पाकिस्तान आखिरी दिन के ज्यादातर समय तक मैच पर हावी दिख रहा था. खासकर अब्दुल्ला फजल की संयमित 66 रनों की पारी ने मैच में जान डाल दी थी. चाय के ब्रेक तक, शान मसूद की टीम मैच में बनी हुई थी. उनके सिर्फ तीन विकेट गिरे थे और मैच ड्रॉ होने की उम्मीदें भी काफी हद तक जिंदा थीं. दो अर्धशतकीय साझेदारियों से मैच जिंदा था. फिर मोहम्मद रिजवान तथा सऊद शकील के बीच छठे विकेट वाली पार्टनरशिप पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थी. उसी समय रिजवान की लिटन दास ने गजब बेइज्जती कर दी.

क्या बोले लिटन दास?

पाकिस्तान का स्कोर 152 रन पर पांच विकेट था और उन्हें जीत के लिए 116 रनों की और जरूरत थी. रिजवान और शकील के बीच 31 रन की पार्टनरशिप हुई. इसी दौरान, बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास से जुड़ा एक विवादित 'स्टंप माइक' वाकया चर्चा का विषय बन गया. उन्हें रिजवान पर तंज कसते हुए यह कहते हुए सुना गया, "अब ये लोग टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने की कोशिश कर रहे हैं. इनके जीतने का कोई चांस नहीं है.

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लिटन दास ने सरेआम कर दी बेइज्जती

लिटन दास ने कहा, 'पाकिस्तान में रिजवान की छवि बहुत खराब है. अगर वह कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गया तो वह दोबारा अपने देश में कदम भी नहीं रख पाएगा. उसकी छवि इतनी ज्यादा खराब है." हालांकि, चाय के ब्रेक के ठीक बाद ही पाकिस्तान की पारी पूरी तरह से बिखर गई. आखिरी सेशन में असली उलटफेर हुआ जब पाकिस्तान ने महज 163 रन बनाकर अपने 7 विकेट गंवा दिए.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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