India vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप की खिताबी जंग, भारत के सामने पाकिस्तान, आज रात भिड़ंत

IND vs PAK Live Score, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रविवार (28 सितंबर) को दो चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है.
Trending Photos
India vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रविवार (28 सितंबर) को दो चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है. वहीं, पाकिस्तान किसी तरह खिताबी मैच तक पहुंचने में सफल रहा है. उसे भारत के खिलाफ दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. अब दोनों टीमें एशिया कप इतिहास में पहली बार किसी फाइनल में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी.
भारतीय टीम अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली रही है. अब तक खेले गए छह मैचों में से एक भी नहीं हारी हैं और अजेय रहने वाली इकलौती टीम है. अभिषेक शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने सुपर-4 राउंड में लगातार तीन मैचों में अर्धशतक जड़े हैं. पाकिस्तान का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है. उसकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी देखने को मिली है और गेंदबाजों के दम पर किसी तरह फाइनल तक का सफर तय किया है.
एशिया के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में आमने-सामने होंगे. टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होगा. दुबई की पिच संतुलित होने की उम्मीद है, जो बल्लेबाजी के लिए अच्छी साबित हो सकती है और गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल सकती है.
दोनों टीमें इस प्रकार हैं:
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.
पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर.
India vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025 Final: भारत की पाकिस्तान पर पहली जीत
भारत की पाकिस्तान पर पहली जीत एकतरफा रही. भारतीय टीम ने 128 रनों का लक्ष्य सिर्फ 15.5 ओवर में हासिल कर लिया।. कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए. उन्हें लगातार दो मैचों में दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया. अभिषेक शर्मा ने इस जीत में सिर्फ 13 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली.
India vs Pakistan Live Score: पाकिस्तान के कप्तान ने क्या कहा?
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा एशिया कप में 6 मैचों में 64 रन ही बना पाए हैं. फाइनल से पहले अपनी फॉर्म के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा, ''मुझे पता है कि मेरा प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है जैसा होना चाहिए था और मैं इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन आपको परिस्थितियों और टीम की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा. हमेशा 150 की स्ट्राइक रेट से खेलना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी परिस्थिति या पिच इसकी मांग नहीं करती. हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की है इसलिए हम इंडिया से दोनों मैच हारे.''
India vs Pakistan Live Score : पहली बार एशिया कप फाइनल में आमने-सामने
नमस्कार, एशिया कप 2025 फाइनल के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. भारत और पाकिस्तान ऐतिहासिक एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने-सामने होंगे. विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी ताकतें होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान कभी भी एशिया कप फ़ाइनल में आमने-सामने नहीं हुए हैं. 2025 में यह पहली बार होगा जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें टूर्नामेंट के इतिहास में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी.