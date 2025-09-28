India vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप की खिताबी जंग, भारत के सामने पाकिस्तान, आज रात भिड़ंत

India vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. दुबई क्रिकेट स्टेडियम में रविवार (28 सितंबर) को दो चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है. वहीं, पाकिस्तान किसी तरह खिताबी मैच तक पहुंचने में सफल रहा है. उसे भारत के खिलाफ दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. अब दोनों टीमें एशिया कप इतिहास में पहली बार किसी फाइनल में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी.

भारतीय टीम अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली रही है. अब तक खेले गए छह मैचों में से एक भी नहीं हारी हैं और अजेय रहने वाली इकलौती टीम है. अभिषेक शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने सुपर-4 राउंड में लगातार तीन मैचों में अर्धशतक जड़े हैं. पाकिस्तान का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है. उसकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी देखने को मिली है और गेंदबाजों के दम पर किसी तरह फाइनल तक का सफर तय किया है.

एशिया के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में आमने-सामने होंगे. टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होगा. दुबई की पिच संतुलित होने की उम्मीद है, जो बल्लेबाजी के लिए अच्छी साबित हो सकती है और गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल सकती है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर.