Asia Cup 2025 LIVE Updates: एशिया कप 2025 के लिए सजा मंच, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच पहली जंग, कितने बजे टॉस?
Asia Cup 2025 LIVE Updates: एशिया कप 2025 के लिए सजा मंच, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच पहली जंग, कितने बजे टॉस?

Asia Cup 2025 Afghanistan vs Hong Kong LIVE Updates: एशिया कप 2025 का आगाज आज से हो रहा है. पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. मैच की शुरुआत भारतीय समयनुसार 8 बजे से होगी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:32 PM IST
Afganishtan vs Hongkong Live
LIVE Blog

Asia Cup 2025 Cricket Score LIVE Updates: एशिया कप 2025 का आगाज आज से हो रहा है. पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. दोनों टीमें भारतीय समयनुसार रात 8 बजे दुबई  इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान मैच शुरु होने से आधे घंटे पहले मैदान पर आएंगे. हाल ही में अफगानिस्तान ने यूएई और पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेली थी. इस टीम को ट्राई  सीरीज के फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. देखना दिलचस्प होगा अफगानिस्तान की टीम का एशिया कप में क्या प्रदर्शन रहता है.

09 September 2025
17:26 PM

ट्राई सीरीज के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही अफगानिस्तान की टीम को फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. फाइनल में मिली हार का जख्म  अफगानिस्तान एशिया कप में भुनाना चाहेगी.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Afganishtan vs Hongkong liveAsia Cup 2025

;