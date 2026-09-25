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Asian Games 2026 Day 7 Live Updates: मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत, टेबल टेनिस में मेडल से एक जीत दूर

Asian Games 2026 Day 7 Live Updates: आइची-नागोया में एशियन गेम्स 2026 का रोमांच अब और बढ़ने वाला है. 17 मेडल अपने नाम कर चुका भारत सातवें दिन अपने पदकों की संख्या बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 25, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:21 AM IST
Asian Games 2026 Day 7 Live Updates: मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत, टेबल टेनिस में मेडल से एक जीत दूर
25 September 2026 06:34 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live Updates​: भारत को अभी तक किन इवेंट्स में मिले मेडल?

1. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद - सिल्वर मेडल

2. विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग) - इलावेनिल वलारिवन - सिल्वर मेडल

3. मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (शूटिंग) - रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने - सिल्वर मेडल

4. 60 किग्रा कैटेगरी ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) - सुचिका तरियाल - ब्रॉन्ज मेडल

5. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - हिमांशु ढिल्लों - सिल्वर मेडल

6. मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल (शूटिंग) - रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल - ब्रॉन्ज मेडल

7. विमेंस एशियन गेम्स 2026 फाइनल (क्रिकेट) - भारतीय टीम महिला क्रिकेट टीम - गोल्ड मेडल

8. एशियन गेम्स विमेंस स्कीट टीम इवेंट - राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान - ब्रॉन्ज मेडल

9. एशियन गेम्स मेंस स्कीट टीम इवेंट - अनंत नारूका, मैराज अहमद खान और भावतेज्ञ सिंह - ब्रॉन्ज मेडल

10. एशियन गेम्स सॉफ्ट टेनिस - जय मीणा - ब्रॉन्ज मेडल

11. वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू - सिल्वर मेडल

12. एशियन गेम्स मेंस बैडमिंटन टीम इवेंट - ब्रॉन्ज मेडल

13. रोइंग मेंस डबल स्कल्स - सतनाम सिंह और सलमान खान - ब्रॉन्ज मेडल

14. वुशू - नाओरेम रोश‍िब‍िना देवी - स‍िल्वर मेडल

15. मिक्स्ड टीम इंवेंट (स्कीट शूटिंग) - अनंतजीत स‍िंह नरुका और परिनाज धालीवाल - ब्रॉन्ज मेडल

16. महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ (एथलेटिक्स) - सीमा - ब्रॉन्ज मेडल

17. मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस - मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, रामराज विथ्या और थेक्किनालिल मनु- सिल्वर

25 September 2026 06:33 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live Updates: भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते?

कुल मेडल - 17

गोल्ड - 1

सिल्वर - 7

ब्रॉन्ज - 9

25 September 2026 06:32 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live Updates: कबड्डी में भारत के लिए बड़ा दिन

कबड्डी में आज भारत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगी. दोनों टीमों की नजर फाइनल का टिकट हासिल करने पर होगी. एथलेटिक्स भी भारत के मेडल अभियान का अहम हिस्सा रहेगा. महिला शॉट पुट और पोल वॉल्ट के अलावा पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ और हैमर थ्रो पर खास निगाहें रहेंगी. ऐसे में सातवें दिन भारत के पास मेडल टैली को और मजबूत करने के कई बड़े मौके होंगे.

25 September 2026 06:31 AM (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 का आज सातवां दिन

17 मेडल अपने नाम कर चुका भारत सातवें दिन अपने पदकों की संख्या बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगा. खास नजर भारतीय शूटर्स पर होगी, जो अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और आज दमदार वापसी के साथ पोडियम पर जगह बनाने की कोशिश करेंगे. पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट और पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में भारत को मेडल की उम्मीद होगी. 

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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